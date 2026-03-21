Burza po wywiadzie Serowskiej! Partnerka Hakiela zabrała głos

Julita Buczek
2026-03-21 9:17

Jeszcze niedawno widzowie mogli oglądać ją w reality-show "Królowa przetrwania", a dziś coraz częściej pojawia się w kolejnych mediach i wywiadach. Dominika Serowska coraz śmielej zaznacza swoją obecność w show-biznesie. Ostatnia rozmowa w popularnym podcaście wywołała jednak falę komentarzy w sieci. Sama zainteresowana przyznała, że nie jest zadowolona z tego, w jaki sposób zapowiedziano jej występ i postanowiła zwrócić się do internautów z apelem.

Serowska ma chrapkę na sławę?

O Dominika Serowska zrobiło się głośno przede wszystkim za sprawą związku z tancerzem Marcinem Hakielem. Para zaczęła pojawiać się razem publicznie w czasie, gdy życie prywatne Hakiela było jednym z najczęściej komentowanych tematów w mediach plotkarskich. Z czasem Serowska zaczęła jednak coraz częściej pojawiać się w przestrzeni medialnej także samodzielnie. Po narodzinach dziecka nie zniknęła na długo z życia publicznego. Już kilka miesięcy później zdecydowała się na udział w programie Królowa przetrwania, który nagrywany był w egzotycznej scenerii Tajlandii.

Udział w reality-show miał być dla Dominiki okazją do pokazania się szerszej publiczności. Program okazał się jednak wymagającym doświadczeniem - uczestniczki musiały mierzyć się z trudnymi zadaniami i rywalizacją w ekstremalnych warunkach. Serowska nie pozostała w nim długo, jednak jej występ sprawił, że nazwisko partnerki Hakiela zaczęło pojawiać się w kolejnych medialnych kontekstach.

Po powrocie do Polski celebrytka zaczęła pojawiać się w różnych programach i wywiadach. Wśród nich znalazła się także rozmowa w popularnym podcaście prowadzonym przez Żurnalista. To właśnie zapowiedź tej rozmowy wywołała w sieci sporo emocji.

W mediach społecznościowych pojawiły się krótkie fragmenty promujące odcinek. Internauci szybko zaczęli komentować ich treść, a część z nich zarzucała Serowskiej, że w mediach zbyt często pojawia się temat poprzedniego związku Hakiela. W komentarzach nie brakowało krytycznych opinii.

Na reakcję celebrytki nie trzeba było długo czekać. Dominika Serowska przyznała w sieci, że nie jest zachwycona tytułem, który pojawił się przy zapowiedzi podcastu. Podkreśliła również, że nie miała wpływu na sposób promocji rozmowy.

Jednocześnie zwróciła się do odbiorców z prośbą, aby nie oceniali jej wypowiedzi wyłącznie na podstawie krótkich fragmentów publikowanych w internecie. Jak zaznaczyła, pełna rozmowa daje zupełnie inny obraz całej sytuacji i dopiero po jej obejrzeniu można wyrobić sobie opinię.

Czy jestem zadowolona z tytułu tego podcastu? Nie. Czy kogoś to interesuje? Też nie. Czy miałam na to wpływ? Nie - wyznała Dominika Serowska.

