Anna Czartoryska-Niemczycka ujawnia kulisy swojego dzieciństwa. Ojciec mówił, że jest księżniczką

Julita Buczek
2026-04-14 13:06

Nie każda dziewczynka słyszy takie słowa od swojego taty! Anna Czartoryska-Niemczycka jako dziecko dowiedziała się, że jest… księżniczką! Brzmi jak bajka? Rzeczywistość okazała się zupełnie inna i momentami bardzo bolesna.

Anna Czartoryska-Niemczycka
Anna Czartoryska-Niemczycka ujawnia prawdę o dzieciństwie

Dziś Anna Czartoryska-Niemczycka jest rozpoznawalną aktorką, ale jej dzieciństwo wcale nie było typowe. Wychowywała się między krajami, walizkami i dyplomatycznymi obowiązkami ojca. Jej tata, Stanisław Czartoryski, był postacią nietuzinkową, a jego słowa i podejście do życia na zawsze ukształtowały córkę.

Wszystko zaczęło się niewinnie. Mała Ania usłyszała od ojca, że jest księżniczką. Dla kilkuletniego dziecka to brzmiało jak spełnienie marzeń. Księżniczki żyją w zamkach, mają piękne suknie i czekają na księcia z bajki.  Szybko jednak przyszło zderzenie z brutalną rzeczywistością. Zamiast zamku była codzienność, szkoła i przeprowadzki. Rodzina wyjechała do Holandii, gdzie jej ojciec rozpoczął pracę dyplomatyczną. To właśnie tam dziewczynka zaczęła zauważać, że jej nazwisko wzbudza zainteresowanie. Listy adresowane do ojca z tytułem "książę" tylko podsycały ciekawość.

To było dla mnie trudne do zrozumienia. Księżniczki znałam tylko z bajek. Sądziłam, że mieszkają w zamkach i że kochają się w książętach na białych koniach. Odkrycie, że sama jestem księżniczką, było, co by nie mówić, jednak jakimś rozczarowaniem! - czytamy wypowiedź Anny na viva.pl.

Z czasem poznała historię swojego rodu i choć mogłoby się wydawać, że to powód do dumy, dla niej był to też moment rozczarowania. Bo zamiast bajki była rzeczywistość bez jednorożców i zamków.

Relacja z ojcem była jednak czymś znacznie głębszym niż tytuły. Stanisław Czartoryski imponował jej spokojem, klasą i wiedzą. Nawet gdy życie rodzinne się skomplikowało, a rodzice się rozstali, kontakt z nim pozostał dla niej priorytetem. To właśnie on i mama wpajali Annie jedną kluczową zasadę: nazwisko to nie wszystko. Z biegiem lat zrozumiała też, jak wielkim wsparciem był jej ojciec. Nie tylko jako dyplomata i człowiek z nazwiskiem, ale przede wszystkim jako tata, który dawał jej poczucie, że może wszystko.

