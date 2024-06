Anna Dymna już dawno nie była tak poruszona. Dorota Segda nie kryła emocji: "Wnioskowałam o to"

Anna Dymna to ikona polskiego kina. Aktorka zagrała ponad 300 ról filmowych i teatralnych, którymi zdobyła serca widzów. Mimo że osiągnęła już wiek emerytalny, pozostaje aktywna zawodowo, a kolejne wyzwania, których się podejmuje, budzą ogromny podziw. Gwiazda jest także bardzo aktywna na polu społecznym. Jej fundacja "Mimo wszystko" pomaga osobom niepełnosprawnym i chorym realizować swoje pasje już od ponad dwóch dekad. Przez te lata przez jej progi przewinęły się tysiące potrzebujących. Nikt nie został zostawiony bez opieki. Łączna liczba beneficjentów programów fundacji może szokować - to ponad 40 tyś. osób, które uzyskały pomoc. Fundacja wspierała leczenie i rehabilitację, ale także pomagała rozwijać talenty i zainteresowania podopiecznych.

Co roku umożliwiała im również zaprezentowanie się przed szeroką publicznością, organizując cudowny Festiwal Zaczarowanej Piosenki. Anna Dymna nie osiada na laurach. Jej wielkim marzeniem jest zbudowanie spokojnego azylu dla starszych osób z zespołem Downa. Nie rezygnuje z tych planów, choć jak sama przyznaje ma obawy, że nie będzie jej dane doczekać ich realizacji. Oprócz pracy aktorskiej i społecznej, Dymna jest też pedagogiem oraz inicjatorką Krakowskich Salonów Poezji. Sporo jak na jedną osobę. Gwiazda nie narzeka jednak, bo kocha to, co robi. Teraz zostało to po raz kolejny docenione.

Anna Dymna została honorową obywatelką Krakowa

W środę, 5. czerwca Anna Dymna odebrała z rąk prezydenta Krakowa honorowe obywatelstwo miasta. Wręczając nagrodę Aleksander Miszalski podkreślił, że "Anna Dymna od lat z powodzeniem udowadnia, że umiłowanie sztuki i drugiego człowieka pozwala na obcowanie z prawdziwym pięknem. Jest przede wszystkim artystką i to artystką wybitną, a wrażliwość czyni z niej osobę tak szczególną. Regularnie angażuje się w działania społeczne. To gigantyczne wyzwanie - bez zaniedbywania drogi twórczej - działać dla osób potrzebujących (...) Dziś bez tych działań nie wyobrażamy sobie współczesnego Krakowa. Anna Dymna wydobywa z ludzi wszystko to, co najpiękniejsze. Na każdym kroku udowadnia, że tylko dzięki empatii i wyzbyciu się uprzedzeń, możemy dostrzec najlepsze cechy człowieka. Za tytaniczną pracę - wszyscy my - krakowanie dziękujemy".

Gwiazda nie kryła wzruszenia. W swoim przemówieniu podkreśliła, że kocha Kraków i że to jest jej miejsce na ziemi. - Jestem dumna, że jestem Krakowianką. Kocham życie. Kocham ludzi. Kocham Was wszystkich. Dziękuję! - mówiła poruszona.

Anna Dymna wyznała prawdę po śmierci księdza Isakowicza. "Miałam szczęście" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.