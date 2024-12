Anna Korcz w polskim show-biznesie obecna jest od wielu lat. Gwiazda na wielkim ekranie zadebiutowała w filmie "Nocny gość". Potem była masa innych filmów czy seriali. Większość kojarzy ją jednak z produkcji TVN "Na Wspólnej". Mimo dojrzałego wieku gwiazda bardzo chętnie pokazuje swoje życie prywatne w sieci. Niedawno podzieliła się z fanami informacja o swoim związku. Co za nowości!

Anna Korcz spędza mało czasu z ukochanym

Anna Korcz od jakiegoś czasu związana jest z Pawłem Pigoniem, z którym doczekała się synka Jana. Aktorka "Na Wspólnej" często rozprawia o swoim życiu prywatnym. Gwiazda niedawno wyjawiła, że między nią, a jej partnerem często dochodzi do spięć.

Paweł siedzi razem ze mną, co się w ogóle tutaj to nie zdarza, w Zaciszu, ponieważ Paweł tutaj pracuje. Jak ja tutaj przyjeżdżam, to ja siedzę sama, bo Janek już też nie towarzyszy mi w moim życiu specjalnie, ma swoje koleżanki i kolegów - można było przeczytać w sieci.

Anna Korcz nie ma zbyt dużo wolnego czasu. Okazuje się, że nadmiar obowiązków źle wpływa na jej związek.

Albo siedzę i czytam książkę pod parasolem, albo sama spaceruję, a Paweł tylko wpada i wypada, wpada i wypada. Ja mówię: usiądź na pięć minut ze mną. "Mhm, dobra. No to co tam? O, przepraszam, telefon". Już go ktoś woła, już trzeba pobiec do grilla - dodała kobieta.

Nagranie z opowieścią aktorki przerwał dzwoniący telefon wybranka słynnej aktorki.

No i dzięki temu mam chwilę Pawła koło siebie i będę wspominała tę chwilę do śmierci, jak ja siedziałam z Pawłem przed kominkiem. Nam się to naprawdę prawie nie zdarza. To są jakieś ewenementy, że Paweł usiądzie z jednej, ja z drugiej strony i możemy patrzeć na kominek. Zgodzisz się ze mną, czy tylko znowu będzie afera? - dodała gwiazda "Na Wspólnej".

