Już niedługo program "Taniec z Gwiazdami" będzie obchodzić 20. urodziny. W pierwszym sezonie, który można było oglądać na antenie TVN, udział wzięła między innymi Anna Korcz. Aktorka zajęła piąte miejsce, a niedawno w mediach społecznościowych wyjawiła, jak wyglądały kulisy programu.

Zobacz też: Anna Korcz płacze za zmarłą przyjaciółką. Nie jest jedyna! "Eluniu! Co ty zrobiłaś". Elżbieta Zającówna nie żyje

Anna Korcz postanowiła przypomnieć sobie 2005 rok, kiedy dostała angaż w programie "Taniec z Gwiazdami". Na swoim instagramowym koncie opublikowała filmik, w którym wyznała co nieco na temat popularnego show.

Zostałam zaproszona na rozmowy (...) i okazało się, że jestem pierwszą osobą w Polsce, która jest zaangażowana. Pokazano mi oryginalny program z Anglii, a ponieważ ja całe życie kochałam tańczyć (...) spojrzałam na ekran i powiedziałam: 'wiecie co, ja to wygram' - powiedziała na nagraniu.

Zobacz też: Syn Anny Korcz apeluje do aktorki. "Mamo! Błagam"

Anna Korcz wyjawiła również, że ma trudne wspomnienia związane z etapem treningów. Wykazała, że przygotowania związane były z wieloma wyrzeczeniami.

No i się zaangażowałam. Próby, treningi, to było coś najgorszego. To, ile to łez kosztowało i potu - już wtedy miałam dwójkę pociech - i niebytu w domu, czyli tęsknoty za nimi, a one za mną, to tylko ja wiem - powiedziała w sieci przejęta Anna Korcz.