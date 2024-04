Anna Lewandowska znów mówi o aborcji: „Istnieją różne sytuacje”. Popiera czy krytykuje?

Żona Lewego jest bardzo prokobieca. Nic dziwnego, w końcu to płeć piękna należy do głównego grona jej odbiorców. Ania Lewandowska, choć, na co dzień nie mieszka w Polsce, śledzi na bieżąco tematy związane z prawami kobiet w naszym kraju. Popularna trenerka w jednym z ostatnich wywiadów po raz kolejny zabrała głos w sprawie kontrowersyjnego tematu aborcji. - Istnieją różne sytuacje – zauważa Anna Lewandowska, prywatnie szczęśliwa żona i matka dwóch córek.

Mama dwóch córek popiera aborcję

Anna i Robert Lewandowscy od lat stanowią jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Sportowe małżeństwo określane też mianem „power couple” jest również dla wielu fanów wzorem rodziny. Wielbiciele nieustannie śledzą i komentują ich social media. Momentami wręcz szaleją z radości na punkcie ich prywatnych zdjęć i relacji, którymi dzielą się w mediach społecznościowych. Słupki oglądalności pną się w górę szczególnie, kiedy Robert lub Ania pokażą swoje dzieci.

Lewandowscy po raz pierwszy zostali rodzicami w 2017 roku, kiedy to na świecie 4 maja pojawiła się Klara. 3 lata później, 6 maja 2020 roku urodziła się ich druga pociecha Laura. Choć oboje czasem przebąkują o ty, że być może ich rodzina jeszcze kiedyś się powiększy, to jednak Anna śmiało mówi o tym, że popiera aborcję. Jej postawa wydaje się być jednak słuszna.

Anna Lewandowska po raz kolejny mówi o aborcji

Wizerunek medialny Roberta i Anny Lewandowskich kreowany jest na niemal idealny. Aż ciężko doszukiwać się skazy na tej uroczej rodzince. Lewy jest kapitanem polskiej reprezentacji i zajmuje miejsce w ścisłej czołówce najbardziej cenionych piłkarzy na świecie, zaś jego żona to popularna trenerka fitness i influencerka. Ostatnio jednak sportsmenka udzieliła szczerego wywiadu, w którym odniosła się do tematu aborcji. Polki nieustannie walczą, by mieć do niej nieograniczony dostęp. Co na to Lewa? - Mówiłam o tym w trakcie strajków i podtrzymuję swoje zdanie. Sama jestem przeciwniczką aborcji, ale wiem, że istnieją różne sytuacje i każda kobieta powinna móc samodzielnie podjąć taką decyzję. Konieczne jest wypracowanie zmian legislacyjnych, które będę uwzględniały prawa kobiet - podkreśliła Ania Lewandowska w rozmowie z WP Kobieta. Wspomniała także o in vitro. - Uważam, że w naszym kraju zachodzą zmiany, które były bardzo potrzebne. Cieszę się, że jest dużo nowych postulatów. Z radością przyjęłam informację, że kobiety w Polsce będą miały dostęp do bezpłatnych zabiegów in vitro. Choć mieszkam w Hiszpanii, jestem dumna, że jestem Polką i interesuję się wszystkim, co dzieje się w kraju - dodała gwiazda.

