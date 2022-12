Mocne oświadczenie Doroty Wellman w "DDTVN". Po tych słowach Rozenek zareagowała: "Czuję, że to o mnie"

Anna Maria Jopek to popularna wokalistka, a prywatnie - żona Marcina Kydryńskiego. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1998 roku. W ostatnim czasie do mediów przedostają się niepokojące informacje, jakoby ich małżeństwo istniało już tylko na papierze. Matka Marcina Kydryńskiego, dziennikarza muzycznego, mówiła "Dobremu Tygodniowi": "Kiedyś Ania i Marcin byli bardzo bliski i żyli tym samym życiem, ale to się zmieniło". Oni sami nie komentują jednak doniesień na temat swojej relacji i strzegą prywatności swojej oraz dzieci.

Anna Maria Jopek i Marcin Kydryński mają dwóch dorosłych już synów, Franciszka oraz Stanisława. Po przyjściu na świat dzieci wokalistka w pełni poświęciła się pociechom. - Jak byli mali, bardzo niewiele grałam, głównie siedziałam w domu. Wielu rzeczy nie zrobiłam tylko dlatego, żeby z nimi być. (...) Nigdy nie miałam z tym problemu. Najbardziej na świecie chciałam być z moimi dziećmi - opowiadała w wywiadzie, którego udzieliła "Vivie!".

Czym się zajmują synowie Anny Marii Jopek i Marcina Kydryńskiego?

Obecnie Franciszek i Stanisław są już dorosłymi mężczyznami. Jak się okazuje, obaj postanowili iść w ślady rodziców i związać się zawodowo z muzyką. Zajmują się oni grą na instrumentach, a niekiedy koncertują ze słynną mamą, Anną Marią Jopek.

23-letni Franciszek jest wiolonczelistą, z kolei jego 21-letni brat, Stanisław - klarnecistą. Co ciekawe, nie tylko rodzice, ale i dziadkowie dorosłych dziś dzieci wokalistki byli związani z muzyką. Stanisław Jopek oraz Maria Stankiewicz byli członkami Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze".