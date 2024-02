Anna Mucha eksponuje siwe pasma. Zaskakująca reakcja. Porównali ją do Krzysztofa Ibisza

Anna Mucha nie ukrywa mijającego czasu. Włosy poprzetykane srebrnymi pasmami nosi z dumą i radością. Gwiazda, która ostatnio została jurorką nowego programu rozrywkowego TVN "Czas na Show. Drag Me Out" postawiła na naturalność. Przestała farbować włosy już jakiś czas temu, a ostatnio pochwaliła się efektem. Na Instagramie pojawiło się jej zdjęcie w zbliżeniu, opatrzone podpisem: "Że lata idą, to nic, ale w którą stronę!", podkreślając zdrowe podejście do upływającego czasu.

Anna Mucha jak Krzysztof Ibisz... coraz młodsza

Wśród obserwujących post wywołał spore poruszenie. Fani artystki chwalili i podziwiali jej podejście, inni przyznali, że oczekiwali tej chwili. "Czekałam na to przemianę z włosami. Dzielnie Pani tego poprzedniego koloru pozbywała się" - chwaliła jedna z internautek. "Siwe włosy są piękne, są siłą dojrzałej kobiety", "No i na wiek trzeba sobie zapracować Pani Aniu! Tak mówiła kobieta pracująca w „Czterdziestolatku”! Brawo za naturalność! Pięknie Pani wygląda!" - połączyły inne. Fani podkreślali, że bardzo podoba im się kierunek, w którym idzie aktorka. "Jak to w którą stronę??. Z roku na rok piękniejsza". Ktoś wymyślił nawet zaskakujące porównanie z Krzysztofem Ibiszem, który wiadomo... z roku na rok jest coraz młodszy. "Anulka, wypisz wymaluj….. Krzysiu Ibisz!?" - żartował internauta.