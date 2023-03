Anna Mucha nago z mężczyzną pod prysznicem! Pikantne sceny na wideo. Poszli na całość

Anna Mucha to aktorka, która nie boi się trudnych ról. Udowodniła to wiele razy, zarówno występując na deskach teatru, jak i przed kamerami, nagrywając filmy czy seriale. Gwiazda "M jak miłość" słynie nie tylko ze swojej urody, ale również bezkompromisowego podejścia do pracy. Nie inaczej było tym razem, kiedy przed Anną Muchą i Krystianem Wieczorkiem postawiono trudne zadanie. Para musiała odegrać w serialu naprawdę odważną, gorącą scenę. Dawno czegoś takiego nie było w polskim serialu tego typu! O co chodzi? Jak się okazuje, Anna Mucha, grająca w "M jak miłość" Magdę, a także Krystian Wieczorek, grający tam Andrzeja, wskoczyli razem nago pod prysznic! Tak poszli na całość. Pikantne sceny uwieczniono na wideo, a pierwsze kadry wypłynęły do sieci.

Postacie grane przez Annę Muchę i Krystiana Wieczorka budzą w "M jak miłość" wielkie emocje. Zdrada, rozstanie, a później fakt, że serialowy Andrzej został poważnie ranny i znowu powrót wielkich uczuć serialowej Magdy. Prawdziwy rollercoaster, który doprowadzi do scen pod prysznicem.

- Jesteśmy ze sobą blisko, coraz bliżej, ale tylko w dzień. Potem Andrzej śpi w salonie, a ja z Nadią w sypialni. Jakoś nie potrafię się przełamać. Andrzej to przeżywa, chodzi jak struty. Najgorsze jest to, że ja też tęsknię za naszą bliskością, za nim. Ale kiedy przychodzi co do czego, czuję jakąś blokadę! To jest silniejsze ode mnie - Magda (Anna Mucha) będzie żalić się bliskiej osobie.

Po tym, jak Magda i Andrzej wyjadą do Grabiny, ponownie zbliżą się do siebie. Gorące sceny pod prysznicem to coś, czego dawno widzowie nie mieli okazji oglądać w tego typu "spokojnych" serialach. Odcinek i pikantne wideo będzie można obejrzeć we wtorek, 4 kwietnia, w "M jak miłość" na antenie TVP2. Tymczasem do sieci wypłynęły pierwsze kadry! Znajdziecie je poniżej.

