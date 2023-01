Anna Mucha tak szalała w USA, że dostała ZAKAZ WJAZDU do kraju! Powalające doniesienia!

Anna Mucha doskonale wie, jak zwrócić na siebie uwagę internautów i plotkarskich mediów. Ostatnio relacjonowała na swoim Instastories wakacje w USA. Jak sama przyznała, podczas nagrywania filmiku nie była trzeźwa i zachwycała się tym, że w związku z różnicą czasu internauci będą oglądać jej nocną relację z samego rana.

- Odważę się. Doczekaliśmy się tego momentu, że nie jestem trzeźwa, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że jestem szalenie ciekawa tego, a to jest cudowne, bo oni to będą oglądać rano. Wspaniałe! Ja będę nietrzeźwa na tym filmiku, a oni będą wstawali. Jaki jest jutro, dzisiaj dzień? Oni już będą do pracy wstawać - mówiła do swoich fanów.

W kolejnej relacji prosiła swoich obserwatorów, by polecili jej jakąś książkę o Stanach Zjednoczonych, a między słowami podzieliła się kilkoma radami dotyczącymi picia alkoholu.

- Nie zmienia to postaci rzeczy, że jestem ciekawa jakie książki... Picie alkoholu jest złe, jeżeli oglądają mnie nieletni, to proszę, przełączcie na jakichś innych idoli. Picie alkoholu to zło. Jakie książki o Ameryce polecacie. Ja jestem głodna i chętna. Jutro będę leżała i grzała swoje boskie ciało i mogę czytać książki - mówiła do telefonu.

W ostatnią środę (18 stycznia) Barbara Kurdej-Szatan zorganizowała na swoim Instagramie live, do którego niespodziewanie dołączyła Anna Mucha. Aktorka połączyła się Basią leżąc w wannie. W rozmowie z koleżanką zdradziła, że jej podróż do Stanów Zjednoczonych była pełna szaleństw. Aktorka otrzymała 2-letni zakaz wjazdu do USA. Nie miało to jednak związku z alkoholem. Mucha dostała zakaz wjazdu przez sankcje, które USA nałożyły na Kubę. Aktorka zwiedzała ostatnio Hawanę.

- Wróciłam. Ale z przygodami. No wiesz... Jak rozumiesz, że tak powiem, wjeżdżasz na Kubę, to później trudno z niej wyjechać (...) Było cudownie i będę wrzucała jeszcze mnóstwo tych zdjęć. Hawana jest wspaniała, ale trzeba się liczyć z tym, że jest różnorodna i mogą być problemy z powrotem, jeśli chodzi o powrót do np. Stanów (...) Oj, mamy tylko zakaz wjazdu do Stanów, ale to taki drobiazg. Przez następne dwa lata, ale nie bądźmy drobiazgowi - skwitowała Anna Mucha.