Anna Mucha poszła do niemieckiej knajpy. Niebywałe, co znalazło się na jej talerzu!

Anna Mucha widziała już kawał świata i przeżyła wiele niesamowitych przygód. Jedna z nich miała miejsce w Meksyku, gdzie udała się wraz ze swoim ukochanym Grzegorzem Wonsem. Gwiazda "M jak miłość" wypożyczyła samochód i chwile później zatrzymana została przez policję.

- relacjonowała Anna Mucha, a jej ukochany podkreślił, że "jechali najwolniej ze wszystkich". Na szczęście skończyło się na strachu, bo okazało się, że funkcjonariusze nie mówią po angielsku. Nieprzyjemnie było też na Węgrzech. Anna Mucha była zawiedziona tym, co zobaczyła w Budapeszcie.

My z urodą tego miasta mamy pewien kłopot, duży kłopot. Z jednej strony to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miast w Europie, jeśli chodzi o stare budynki, o architekturę. Natomiast jeśli chodzi o zachowanie estetyki, reklam, to wszystko, co dołożyliśmy współcześnie, to, o co nie zadbaliśmy współcześnie, to, w jaki sposób jako ludzie traktujemy te budynki po 90. roku, jest to smutne. Jest to potwornie niewykorzystana szansa