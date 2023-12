Anna Nehrebecka kończy 76 lat! Zdębiejesz na wieść o tym, co teraz robi gwiazda "Złotopolskich"

Anna Nehrebecka była jedną z ważniejszych postaci w serialu "Złotopolscy". Aktorka, która 16 grudnia 2023 roku kończy 76 lat, w popularnym serialu TVP wcieliła się w postać Barbary, żony Marka Złotopolskiego. Co ciekawe, w serialu był on politykiem. Z kolei w prawdziwym życiu do polityki weszła właśnie Anna Nehrebecka, Zdębiejesz na wieść, o ty, co teraz robi Anna Nehrebe Zobacz naszą galerię.