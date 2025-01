Anna Popek od lat spełnia się jako dziennikarka telewizyjna, która przez większość swoje kariery związana była z TVP. Dopiero w 2024 roku zakończyła współpracę z Telewizją Polską. Później zatrudnienie znalazła w TV Republika, gdzie również prowadzi program śniadaniowy. Gwiazda wybrała się niedawno do USA, co chętnie zrelacjonowała w swoich mediach społecznościowych.

Zobacz też: 56-letnia Anna Popek dźwiga ciężary na siłowni. W szpilkach! "Podstawą elegancji jest płaski brzuch"

Anna Popek poleciała do stolicy Stanów Zjednoczonych. Dziennikarka chętnie pokazuje w mediach społecznościowych, jak zwiedza Waszyngton. Wybrała się nawet pod Kapitol, gdzie już za kilka godzin odbędzie się zaprzysiężenie Donalda Trumpa. To właśnie tam zaprezentowała się w klasycznej stylizacji, na którą złożył się długi płaszcz, eleganckie kozaki oraz torebka Chanel. Tego typu model może kosztować nawet 15 tysięcy złotych.

Zobacz też: Anna Popek wylewa siódme poty na siłowni. Jej motywacja zaskoczy niejedną osobę

Anna Popek w opisie opublikowanej przez siebie fotki zwróciła uwagę na aktualne wydarzenia w USA. Dziennikarka przyznała, że zapowiadają się wielkie zmiany, które będą według niej miały wpływ na to, co zadzieje się w Europie.

Na zwieńczeniu kopuły Kapitolu, pod statuą Columbii widnieje napis „E pluribus unum” - Z wielu jeden. W przeddzień zaprzysiężenia nowego prezydenta nabiera on dodatkowego znaczenia. Nie tylko - z wielu narodów - jeden. Także z wielu innych wyborów, spośród innych ludzi - właśnie ten jeden, Donald Trump będzie sprawował władzę w USA. Zapowiadają się wielkie zmiany i to już nazajutrz, po rozpoczęciu kadencji. Zobaczymy, jak wpłynie to na oblicze Europy i Polski. Oby jak najlepiej! - czytamy w jej wpisie.