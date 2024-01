Anna Popek dementuje plotki i przekonuje, że zostaje w TVP. "Właśnie minęło 25 lat mojej pracy"

Aktualizacja:

Anna Popek wydała oświadczenie w sprawie ostatnich informacji na jej temat. Publikujemy je w całości.

- W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami na temat mojego przejścia do innej stacji telewizyjnej wyjaśniam, że ankieta na ten temat została stworzona przez jeden z moich fanpage’y, a nie przeze mnie. Oświadczam, że niezmiennie pozostaję pracownikiem Telewizji Polskiej - właśnie minęło 25 lat(ćwierć wieku! jak to brzmi!) mojej pracy w tej Instytucji. Rozumiem,że moi fani chcieliby mnie jak najczęściej oglądać. Spokojnie, przyjdzie na to czas. Serdecznie Was pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego - napisała Anna Popek na Instagramie.

Wcześniej pisaliśmy:

Anna Popek jest kojarzona z władzą PiS przez wiele osób, a w ostatnim czasie w Polskim Radiu prowadziła takie audycje jak "Leniwe popołudnie" czy "Między nami kobietami". Teraz już nie usłyszymy prezenterki na antenie, przynajmniej na razie. Anna Popek tym samym straciła pracę, ponieważ rozgłośnia oznajmiła, że zawiesiła z nią i kilkoma innymi osobami współpracę. Na dalszą karierę w TVP prezenterka prawdopodobnie także nie ma co liczyć. Postanowiła więc najwyraźniej sprawdzić grunt w innych miejscach. Udostępniła pytanie, które zamieścił na Instagramie jej fanpage. Na zdjęciu napisano: "Czy chciałabyś oglądać autorski program Anny Popek w TV Republika?". Gdy pisaliśmy ten artykuł, odpowiedzi wskazywały na to, że widzowie by tego chcieli, choć różnica w głosach nie była miażdżąca. Czy to oznacza, że czeka nas kolejny medialny transfer?

Anna Popek w Telewizji Republika?! To może być kolejny transfer w mediach. Wymowne zdjęcie

Jeśli Anna Popek przeszłaby do Telewizji Republika, to znalazłaby się w gronie kolejnych głośnych nazwisk, które po zmianach w mediach publicznych się tam przeniosły. Zrobiła to chociażby Danuta Holecka czy Michał Rachoń. Następne osoby są już "w drodze", plotkuje się między innymi o Magdalenie Ogórek, lecz nie tylko. Anna Popek także znajduje się na liście osób, które być może przejdą do TV Republika. O tym, czy to tylko plotki, czy może jest w nich ziarnko prawdy, przekonamy się zapewne niebawem.

