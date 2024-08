Anna Popek pokazała swoją młodszą siostrę. Są do siebie podobne? "Dobre geny"

Anna Popek pokazała swoją młodszą siostrę

Anna Popek po zwolnieniu w TVP, w której spędziła całe swoje zawodowe życie, znalazła miejsce w TV Republika. W nowej stacji prowadzi śniadaniówkę "Wstajemy". Choć ostatnie miesiące były zawodowo dla dziennikarki naprawdę burzliwe, to w natłoku tych codziennych spraw znalazła chwilę dla młodszej siostry, z którą wybrała się na kawę. Oczywiście gwiazda TV Republika pochwaliła się zdjęciami ze spotkania z siostrą. Fotografie zamieściła na Facebooku. "Kawa z siostrą to zawsze duża przyjemność. Sztuka rozkoszowania się życiem polega właśnie na tym - dostrzec piękno wokół nas, zatrzymać chwilę, poczuć kroplę kawy na języku, docenić jej smak. Być dobrym i sprawiać sobie małe przyjemności, które cieszą także innych. To było urocze popołudnie we Włochach w Warszawie" - napisała przy wspólnych zdjęciach.

Kim jest siostra Anny Popek?

Młodsza o osiem lat siostra Anny Popek, Magdalena Krupa przez ponad dwie dekady pracowała jako stewardessa. Nie da się ukryć, że mimo różnicy wieku panie łączy je silna siostrzana więź. Kilka lat temu napisały razem książkę kucharską. "Razem z siostrą, popędzając się trochę nawzajem i dobrze się przy tym bawiąc, napisałyśmy książkę." - mówiła wówczas dziennikarka. Czy siostra Anny Popek jest do niej podobna? Zdania są podzielone, jednak internauci nie kryją zachwytu nad urodą obu pań.

"Dobre geny!"

"Absolutnie zjawiskowe siostry"

"Piękne kobiety"

- piszą w komentarzach pod zdjęciami Anny Popek i jej siostry.

