Papież Franciszek w Niedzielę Wielkanocną pozdrowił wiernych, niestety następnego dnia odszedł na zawsze. W najnowszym wywiadzie dla portalu plejada.pl Anna Popek postanowiła wspomnieć papieża Franciszka. Padło wiele wzruszających słów.

Anna Popek wspomina papieża Franciszka

Anna Popek w rozmowie z dziennikarzami postanowiła wspomnieć papieża Franciszka. Jak zauważyła Popek, Franciszek potrafił trafiać do ludzi, również młodych - motywując ich do działania i odpowiedzialności za własne życie. Apelował, by "wstać z kanapy", co dla wielu stało się symbolicznym wezwaniem do aktywności i zaangażowania. Dla niej to jedno z ważniejszych przesłań jego pontyfikatu, które pokazało, że papież potrafił łączyć pokolenia.

Papież Franciszek był głową Kościoła katolickiego, wybrany na konklawe, więc naszym zadaniem jako członków tego Kościoła było przestrzeganie tego, co mówi. Aczkolwiek każdy pewnie ma swoje uczucia religijne, inaczej wyostrzone i na różne rzeczy zwraca uwagę bardziej lub mniej (...) Można go cenić za to, co parę lat temu powiedział w Polsce, że młode pokolenie powinno wstać z kanapy i wziąć życie w swoje ręce i to na pewno liczy mu się na plus. Jeżeli chodzi o ożywienie takiego podejścia młodych ludzi do wzięcia odpowiedzialności za własne życie - powiedziała Anna Popek w wywiadzie dla portalu plejada.pl.

W rozmowie z dziennikarzami gwiazda nie chciała jednak komentować poglądów papieża Franciszka. Anna Popek wyjawiła, że jest zwykłą katoliczką, dla której liczy się Biblia oraz Dekalog.

Nie komentuję jego różnych poglądów, jakie miał na temat m.in. zmian w Kościele, bo to są jednak sprawy dogmatyczne i należą do specjalnych kongregacji, które tym się zajmują w Kościele. Ja jestem po prostu zwykłym wierzącym chrześcijaninem i dla mnie podstawą są Dekalog i Pismo Święte - powiedziała.

Anna Popek nie chciała również porównywać papieża Franciszka z Janem Pawłem II. Według niej każda z tych osób zrobiła wiele dobrego i odegrała wielką rolę w historii świata.

Jest takie powiedzenie z "Dezyderaty", to jest księga znaleziona w Baltimore: "Nie porównuj się do nikogo, bo zawsze będzie ktoś lepszy lub gorszy od ciebie, a będzie to powodem twojej pychy bądź upokorzenia". Więc nie należy się porównywać. Wiadomo, że każdy ma inne podejście. Jan Paweł II sprawował urząd w czasach potężnych politycznych i historycznych przemian. Odegrał swoją wiekopomną rolę w tym, żeby wydobyć państwa takie jak nasze, z tego piekła komunizmu. Na jakiś czas to się udało - powiedziała Anna Popek w rozmowie.

