Wielkie serce papieża Franciszka! Niespodziewanie pomógł polskiemu aktorowi. Potrzebne były pieniądze, nagle nadszedł list z Watykanu

Papież Franciszek to postać znana na całym świecie, ale czy ludzie naprawdę go poznali? 10 lat temu duchowny wykonał gest, który sprawił, że Polacy zachwycili się jego postawą. 78-letni wówczas Franciszek jedną decyzją zyskał wiele w oczach wiernych, ale nie tylko. To, co zrobił, było dobre i bardzo ludzkie - bez względu na wyznawaną religię. O jaki gest chodzi? To pomoc Krzysztofowi Globiszowi w momencie, gdy aktor najbardziej tego potrzebował.