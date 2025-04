Dramat Krzysztofa Globisza! Jego stan zdrowia bardzo się pogorszył

Wydawało się, że Krzysztof Globisz, wraca do formy po udarze, który przeszedł siedem lat temu. Co prawda nie odzyskał pełnej sprawności, ale nie przeszkadzało mu to, żeby wziąć udział w kilku projektach artstycznych. Tak było do tej pory. Niestety okazało się, że stan zdrowia Krzysztofa Globisza bardzo się w ostatnim czasie pogorszył.