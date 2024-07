Krzysztof Globisz w końcu doszedł do siebie? Pokazał się po długiej nieobecności

"Przepraszam cię za to"

Krzysztof Globisz przez lata był jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Gwiazdor na swoim koncie miał masę ról filmowych, serialowych oraz teatralnych. Niestety 10 lat temu doznał udaru. Ten niespodziewany incydent przerwał jego karierę. Dopiero niedawno pokazał się publicznie po dłuższej nieobecności.

Krzysztof Globisz po dziesięciu latach doszedł do siebie?

Lekarza Krzysztofowi nie dawali zbyt dużych szans na powrót do zdrowia. Wielu specjalistów mówiło wprost, że Globisz nie będzie mógł już wykonywać zawodu aktora. Gwiazdor jednak nie brał ich słów do siebie i cały czas przekraczał swoje granice po udarze. Jakiś czas temu stanął na deskach teatru, a w kwietniu 2023 roku na ekrany kin wszedł film "Sny pełne dymu", w którym znów można go oglądać.

Okazuje się, że Krzysztof Globisz czuje się już coraz lepiej. Niedawno pojawił się na 21. Festiwal Filmów-Spotkań NieZwykłych w Sandomierzu.

"Dorota Kędzierzawska pomogła nam w zaproszeniu pana Krzysztofa Globisza, bohatera jej filmu. Mało tego - Krzysztof w zeszłym roku został Aktorem NieZwykłym i otrzymał od nas Kamień Optymizmu, bo oprócz talentu, który podziwiamy, podziwiamy przede wszystkim jego postawę w walce z chorobą. Podziwiamy tę niezłomność i to jest dla nas niezwykle cenne, aby ludzie mogli być blisko i obserwować taką postawę, która jest pełna optymizmu i to, że się nie poddaje. Dla nas było to bardzo istotne, aby pan Krzysztof przyjechał. Udało się" - mówiła Katarzyna Kubacka-Seweryn w rozmowie z portalem echodnia.eu.

Na jaw wyszło nawet, że do pojawienia się na imprezie Globisza namawiała go jego ukochana żona - Agnieszka Globisz.

