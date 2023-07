Ocieramy łzy z policzków, gdy usłyszeliśmy to, co powiedział Krzysztof Globisz. Poruszające słowa aktora!

To smutne, ale Jacek Cygan nie potrafi zrobić prostej rzeczy. Musi wyręczać go żona

Krzysztof Globisz to jeden z najbardziej ulubionych polskich aktorów. Ogromną popularność przyniosły mu role w: "Różyczce", "Leśniczówce" czy "Egzamin z życia". W 2014 roku aktor przeszedł rozległy udar. Od tego czasu mierzy się z afazją i paraliżem. Choć lekarze nie dawali zbyt dużych szans do powrotu do zdrowia, on się nie poddał. Aktor podjął się rehabilitacji i z biegiem czasu powraca na plan filmowy. W 2022 roku zagrał u boku Kingi Preis w filmie "Prawdziwe życie aniołów" Teraz pojawił się na festiwalu filmowym w Sandomierzu, gdzie odbierając nagrodę wygłosił wzruszające przemówienie.

Krzysztof Globisz wygłosił przemówienie! Łzy cisną się do oczu

Krzysztof Globisz odebrał Koronę Sandomierską i tytuł Aktora NieZwykłego. Odbierając te nagrodę łamiącym się głosem wygłosił wzruszające przemówienie, podczas którego pomagała mu żona, trzymając mu mikrofon. Wszystko nagrał telefonem Andrzej Seweryn.

- Siądźcie sobie. Jestem sobą tylko przypadkowo. Jestem sobą tylko przypadkowo. Trzeba grać z dziurą w duszy. Dziękuję - przemówił aktor.

Wszystko nagrał Andrzej Seweryn, który wrzucił to wideo na swój Instagram z podpisem: - Krzysztof i jego cudowna żona Agnieszka są dla nas wzorem miłości, piękna, pracy, uporu i wytrwałości. Żyjcie nam 100 lat!

