Krzysztof Globisz to wybitny aktor, jeden z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce. Niestety, w lipcu 2014 roku doznał rozległego udaru, w wyniku czego musiał przerwać pracę zawodową. Przez ostatnie lata media rozpisywały się na temat kiepskiego stanu zdrowia Globisza. Mimo tego aktor nie zamierzał się poddawać. W grudniu 2015 roku zagrał symboliczną rolę w "Hamlecie" jako król Klaudiusz, w Teatrze STU w Krakowie. Później, w grudniu 2016 roku, zagrał w spektaklu Mateusza Pakuły "Wieloryb The Globe", gdzie dostał główną rolę, a samo przedstawienie zostało napisane właśnie z myślą o nim. Krzysztof Globisz raczej stronił od pokazywania się na ściankach od czasu udaru, aż do teraz, kiedy pojawił się na premierze filmu "Prawdziwe życie aniołów", który jest inspirowany jego życiem.

Globisz trafił do szpitala, walczył o zdrowie. Po długiej nieobecności pojawił się na premierze filmu "Prawdziwe życie aniołów"

Krzysztof Globisz po długiej nieobecności pojawił się na ściance na premierze filmu "Prawdziwe życie aniołów". To produkcja inspirowana jego życiem! Aktor pojawił się z laską w dłoni, co wskazuje na to, że wciąż nie jest w najlepszej formie, ale wygląda znakomicie i widać, że powoli wraca do pełni sił. A jak wygląda fabuła filmu?

- Czy kiedy aktor traci słowa, przestaje być aktorem? Adam jest u szczytu sławy. Scena to jego życie i często wybiera aktorstwo, zaniedbując relacje z najbliższymi. Kiedyś wcielił się w grzesznego, ale szlachetnego anioła. Teraz potrzebna jest mu jego pomoc. Adam ma poważny udar. Lekarze walczą o jego życie, ale nie dają szans na powrót do "żywych". Jego żona Agnieszka wierzy, że mimo śpiączki jej mąż gdzieś tam jest. Trzeba do niego dotrzeć i zmobilizować do powrotu. A potem nauczyć wszystkiego od podstaw, bo choroba odbiera mowę i sprawność ciała. Rozpoczyna się walka o spełnienie obietnicy, że Adam kiedyś stanie na scenie i zagra. Prawdopodobnie po raz pierwszy w historii kina aktor po udarze, cierpiący na afazję i paraliż, gra główną rolę. Film inspirowany historią Krzysztofa Globisza - brzmi opis festiwalowy produkcji.

- Znany i ceniony aktor Adam (w tej roli Krzysztof Globisz), przechodzi nagły i rozległy udar. Traci zdrowie i niezbędne do wykonywania swojego zawodu narzędzie – mowę. Pomimo niedającej nadziei diagnozy Agnieszka – żona Adama (Kinga Preis) z uporem i determinacją walczy o jego powrót do zdrowia i na scenę. Czy rodzina i przyjaciele zmotywują Adama by podjął wyzwanie i wydostał się z krainy między jawą, a snem, do której trafił w czasie choroby? Czy Adam wyjdzie z afazji i wróci do swojego życia przed udarem, kiedy był cenionym aktorem i uwielbianym przez studentów pedagogiem? Co tak naprawdę okaże się najważniejsze? - a to opis od producenta.

Film "Prawdziwe życie aniołów" będzie można zobaczyć w kinach od 15 kwietnia.

Zobacz galerię zdjęć: Globisz trafił do szpitala, walczył o zdrowie. Po długiej nieobecności pojawił się na premierze filmu "Prawdziwe życie aniołów"

Sonda Lubisz Krzysztofa Globisza? Tak Mam innych ulubieńców Może trochę