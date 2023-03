Anna Powierza niedawno rozstała się z wieloletnim partnerem, a teraz wyznaje: "W moim życiu jest kobieta"

Anna Powierza najbardziej znana jest z roli "Czesi" w serialu Klan. Aktorka do niedawna występowała również na deskach Teatru Kamienica, gdzie jej mentorem i przyjacielem był Emilian Kamiński. Wraz z jego śmiercią aktorka musiała pożegnać się nie tylko z bardzo bliskim człowiekiem, ale także ze sceną teatralną. Wcześniej przeżyła stratę swoich ukochanych koni. Do tego doszło rozstanie z wieloletnim ukochanym. Dużo, jak na jedną osobę. Kobieta jednak nie poddała się zwątpieniu, zwłaszcza że miała duże wsparcie ze strony fanów. Aktorka jest bowiem bardzo aktywna w socjal mediach, chętnie kontaktuje się za ich pośrednictwem z obserwującymi. Jest otwarta i szczera, a jej fellowersi to doceniają.

Powierza zwraca się do fanów: "Lepiej będzie, jak usłyszycie to ode mnie. W moim życiu jest kobieta"

Taką informacją Ania Powierza podzieliła się dziś na Instagramie. W obszernym wpisie napisała o samotności i bliskości, o zmianach które nastąpiły w jej życiu, o tym jak Monika wpłynęła na jej sposób zachowania, a nawet na wygląd zewnętrzny.

- Czasem czuję się tak, jakbyśmy były jednym ciałem, oddychały jednym oddechem, nawet żyły jednym życiem. Zdarza się, że samotnie spędzam jakiś wieczór (staram się dać jej trochę przestrzeni). Wtedy jednak intensywnie o niej myślę.

Wierni fani wspierają aktorkę w jej decyzjach:

"Aniu jesteś uwielbiana kochając mężczyznę czy kobietę jakie to ma znaczenie ważne ze jesteś Ty"

"Ja zawsze darzyłem Panią sympatią i w ogóle to nie zmieniło stosunku do Pani "

"Mnie ta kobieta nie przeszkadza... ja i tak jestem zakochany w Tobie"

Kim jest tajemnicza Monika?

Anna Powierza przedstawia ją w tym samym poście. Jeśli ktoś liczył na soczyste smaczki może się rozczarować. W ten sposób aktorka zaprezentowała widzom swoją nowa bohaterkę, w której postać wciela się w serialu "Kurierzy"

- Z pewnością, ona, Monika, mnie zmieniła. To nie żart, naprawdę. Dzięki niej stałam się inną osobą. Inaczej się ubieram, inaczej się czeszę, co innego jest dla mnie ważne. Zmieniam się dla niej, każdego dnia. Czy na lepsze? Nie wiem. Mnie trudno jest to ocenić. Najlepiej... Zróbcie to sami. Już od 13 marca od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00 będziecie mogli dokładnie poznać i Monikę, i całą jej rodzinę. Telewizja Puls 2, do zobaczenia!

