Antek Królikowski nie pojawił się na urodzinach syna. Ma poważne problemy!

To był wyjątkowy dzień dla Joanny Opozdy (35 l.) i Antka Królikowskiego (34 l.). Ich synek Vincent świętował bowiem pierwsze urodziny. Jak to bywa na takim przyjęciu, były tort, balony i wiele innych atrakcji. Zabrakło jednego – ojca chłopca. Co prawda w ostatniej chwili dostał zaproszenie, ale dopadło go choróbsko.