Koniec wielkiej miłości Antka Królikowskiego? "Trudny czas"

Antoni Królikowski jest już singlem?! Zaskakujące doniesienia

O związku Antoniego i Izabeli było głośno. Według wielu to aktor zdradził swoją żonę właśnie z prawniczką Izabelą. Jednak od dłuższego czasu w związku nie miało dziać się za dobrze. Przez aferę z alimentami dla Joanny Opozdy oraz długami, wiele hejtu spadało też właśnie na nową partnerkę Antoniego. Internauci zaczęli jednak węszyć inny problem - Izabela może już nie być z Królikowskim. Para często chwaliła się w social mediach swoim życiem. Ostatnio jednak publikacje zostały wstrzymane. Jak dowiedział się ShowNews, obecnie para przechodzi kryzys.

- Antek i Izabela mają teraz trudny i pracowity czas, gdyż Antoni musi spłacić długi wobec Opozdy i syna, co nie jest proste przy zasądzonej kwocie 10 tys. miesięcznie. Choć mają teraz dla siebie mniej czasu, to jednak zmiana otoczenia bardzo im służy. Oboje chcą po prostu jak najszybciej spłacić zadłużenie, żeby Joanna przestała oczerniać ich publicznie - napisał informator dla portalu ShowNews.

Według informatora, cała sprawa przytłacza parę.

- Widzę, jak to na nich wpływa. Wciąż są atakowani, a sami nie chcą oczerniać Joanny. W końcu to matka Vincenta, który za kilka lat będzie to wszystko czytał. Antek stara się załatwić wszystko w sądzie, zrobił wyjątek, gdy Aśka zarzuciła mu, że nigdy nie płacił dobrowolnie na dziecko, co oczywiście nie jest prawdą. To jest przykre, bo on od początku robił wszystko, żeby sprostać jej roszczeniom, a teraz pracuje po kilkanaście godzin dziennie, żeby spłacić długi wobec Aśki - napisał informator dla portalu ShowNews

Jednak jak zapewnia źródło, para stara walczyć o związek. Ruszają wspólne projekty, aby ratować relację.