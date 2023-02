Antony Esca jest na fali! 22-latek od viralowego „Dissu Na Budziki” przybywa z gorącą premierą

22-latek od viralowego „Dissu Na Budziki” przybywa z gorącą premierą! Antony Esca prezentuje utwór pod tytułem „Jakie plany?”. Singiel został napisany z myślą o poznaniu tej jednej, wyjątkowej osoby: - Kieruję ten utwór do kobiety, która pewnie jest gdzieś na tym świecie, ale wciąż czekamy na moment, w którym nasze drogi będą mogły się połączyć.

Singiel jest bardzo uniwersalny. Każdy może go odebrać na swój własny sposób, równie dobrze, a nawet jeszcze lepiej utwór będzie trafiał do osób, które mają już kogoś bliskiego, komu chcieliby dedykować treść tej piosenki.

Utwór „Jakie plany” został wyprodukowany przez Vłodarskiego. Gitary w tym utworze nadają łagodny klimat, choć sam utwór ma w sobie dużo pozytywnej energii. Z ciekawostek dotyczących realizacji klipu do "Jakie Plany?", to miejsce, w którym był nagrywany było tak wysoko, że nie dało się dojechać tam zwykłym samochodem osobowym. Wszyscy byli wwożeni na górę jeepem z napędem 4x4 i łańcuchami na kołach. Można więc wnioskować, że kadry z teledysku są naprawdę niepowtarzalne.

Antony Esca to wykonawca i autor wszystkich swoich tekstów, dla którego priorytetem jest jak najlepszy kontakt z publiką oraz odbiorcami. Jego singiel „Diss na budziki” to tiktokowy hit. Na koncie ma również inne popularne pozycje, m.in. „Rzucam to trafiam” czy „Robię Restart” nagrany we współpracy z Magdą Beredą.

Jego największe zainteresowania są bezpośrednio związane z muzyką. Uwielbia koncertować, można go zobaczyć i usłyszeć niemal co weekend w innych klubie, gdzie przekazuje ludziom masę energii. Jak sam mówi, to najlepsze uczucie na świecie. Antony Esca długo pracował nad tym, żeby dotrzeć do miejsca, gdzie się teraz znajduje:

„Dzisiaj mogę się pochwalić trzema milionowymi utworami, jednym z kilku największych trendów w historii polskiego TikToka oraz zagraniem ogromnej ilości koncertów, za co wszystkim jestem bardzo wdzięczny".

Antony Esca nie zwalnia tempa i szykuje dla nas jeszcze dużo nowości w tym roku.

Źródło: Materiały prasowe

