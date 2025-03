Architektka z "Nasz nowy dom" zakochana! Wybranka poznała w telewizji

Martyna Kupczyk odnalazła miłość na planie show TV4 "Łowcy skarbów. Kto da więcej". Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, ale uważni widzowie programu już od jakiegoś czasu dostrzegali, że między Martyną Kupczyk a Arkadiuszem Woźniakiem iskrzy. Para przez długi czas utrzymywała swój związek w tajemnicy, ale teraz postanowiła podzielić się radosną nowiną. O łączącej ich relacji opowiedzieli podczas transmisji na żywo na Instagramie.

Przeczytaj także: Martyna Kupczyk przyznała, że "Nasz nowy dom" ma problemy. Coraz mniej zgłoszeń do programu! "Chcemy cały czas pomagać"

Kupczyk przyznała, że nie było jej łatwo mówić publicznie o nowym związku.

Wcale nie było tak łatwo nam dojść do momentu, w którym tu jesteśmy i otwarcie o tym naszym związku mówimy. Nie było lekko. Prawda jest taka, że długo to ukrywaliśmy. Ja należę do osób bardzo skrytych i mówienie o tym przychodzi mi z dużym trudem, ale chyba człowiek już dojrzewa do jakiegoś wieku, że już może o tym mówić – wyznała.