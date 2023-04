Artur Barciś był na granicy śmierci! Szokujące wyznanie aktora

Artur Barciś ledwo uszedł śmierci spod kosy przez Covid-19! Ciężka choroba niedawno sprawiła, że żegnał się z życiem

Artur Barciś to powszechnie lubiany aktor. Starsi widzowie pamiętają go zapewne jeszcze jako pana psa Pankracego, dziś kojarzony jest głównie jako Tadeusz Norek z serialu "Miodowe Lata", gdzie grał u boku Cezarego Żaka. Gwiazdor teatru, kina i telewizji wydawał się być zawsze wulkanem energii i optymizmu. Kto by pomyślał, że ma za sobą taki dramat? Okazuje się jednak, że niedawno Artur Barciś przeszedł prawdziwy koszmar i żegnał się już z życiem. Gwiazdor w najnowszym wywiadzie dla "Vivy" zdobył się na mocne wyznanie. Opowiedział o chorobie, która niedawno sprawiła, że zaczął bać się o swoje życie. Na szczęście wielkim wsparciem dla Tadeusza Norka z "Miodowych lat" była ukochana żona. Co się stało? Artur Barciś opowiedział o tym, jak ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem. Chociaż wiele osób nawet nie wie, że się zakaziło i przechodzi chorobę bezobjawowo lub łagodnie, to od czasu do czasu zdarzają się ciężkie i bardzo ciężkie przypadki. Tak było właśnie z Arturem Barcisiem.

"Pamiętam moment, kiedy uświadomiłem sobie, że mogę umrzeć. Tak szybko…"

"Pamiętam moment, kiedy uświadomiłem sobie, że mogę umrzeć. Tak szybko… Zawsze myślałem, że będę żył długo, bo moja babcia żyła 96 lat, a mama właśnie świętowała 90. urodziny. Liczyłem na dobre geny, poza tym regularnie się badam" - wyznaje Artur Barciś. "Nagle covid spowodował, że znalazłem się na granicy, i nie wiedziałem, w którą stronę popchnie mnie los. Byłem sam w domu. Leżałem w barłogu, potwornie się pociłem, ale nie miałem siły, żeby zmienić pościel. Nie spałem pięć dób. Na szczęście dzięki komórce Beba cały czas była przy mnie" - opowiada aktor. Szczęśliwie już pokonał Covid-19!

