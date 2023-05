Artur Barciś był prześladowany w szkole. „Sztuka uratowała mi życie”

Na koniec sezonu w programie u Kuby Wojewódzkiego pojawił się Artur Barciś i Katarzyna Nosowska. Jednak to wywiad z aktorem przyciągnął spojrzenia całego internetu. Barciś postanowił podzielić się bardzo osobistym wyznaniem ze swoich szkolnych lat.

Wywiad zaczął się niewinnie. Wojewódzki zapytał aktora, kiedy po raz ostatni uderzył kogoś „do krwi”. Wtedy aktor odpowiedział:

Barciś powiedział, że zawsze unikał konfrontacji, szczególnie jako dziecko. Aktor zdecydował się także opowiedzieć o swoich szkolnych prześladowcach:

- Starsi koledzy mieli taką zabawę, że łapali mnie na korytarzu w podstawówce i wsadzali mnie na szafę – mówił Barciś – Wiedzieli, że ja z tej szafy nie zeskoczę, bo ona była za wysoko. Ja się bałem skoczyć na to lastriko. No i siedziałem na tej szafie – dodaje.

Prowadzący próbował całą opowieść obrócić w żart, a wtedy zrobiło się bardzo nieprzyjemnie. Aktor był oburzony zachowaniem Wojewódzkiego i jego brakiem wrażliwości.

- Ja się czułem najgorzej na świecie – wyznał ze złością Barciś w reakcji na zachowanie prowadzącego. Skarcił Wojewódzkiego za to, że niepoważnie traktuje temat prześladowań dzieci w szkołach.

Następnie aktor opowiedział o tym, jak radził sobie z zachowaniem kolegów. Jego schronieniem i wielką pasją okazała się scena, którą by nie odkrył, gdyby nie prześladowania, których doświadczył. Już w latach szkolnych Artur Barciś przejawiał talent aktorski. Potrafił także pięknie śpiewać i to sprawiało, że wzbudzał respekt w rówieśnikach.

- Sztuka uratowała mi życie - powiedział.

- Artur, abstrahując od prawie 20 lat historii tego programu, to jest jedna z najpiękniejszych historii, która pokazuje, co może popchnąć człowieka do tego zawodu. Naprawdę, przepiękna historia - skomentował Wojewódzki.