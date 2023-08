Gwiazdor telewizji pokonał przepotężną biegunkę i wrócił do pracy! Szokujące, o co go pytają fani

Marcin Hakiel i Kasia Cichopek - wielka miłość, ślub, rozwód

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel przez lata byli przykładem na to, że w świecie show-biznesu jest miejsce na wielką miłość i poważny związek. Gwiazda "M jak miłość", która przez tancerzem miała chłopaka, który studiował zagranicą, była żoną Marcina Hakiela przez 14 lat. Ich rozwód przebiegł szybko, a Kasia Cichopek zaręczyła się z Maciejem Kurzajewskim. Tancerz przez jakiś czas z kolei spotykał się z piękną Dominiką, jednak ten związek też nie przetrwał próby czasu. Co ciekawe, była żona ciągle chyba zajmuje ważne miejsce w sercu Marcina Hakiela. Dowodem na to może być choćby jego reakcja na chamski wpis jednej z internautek. Kasia Cichopek została publicznie poniżona. Na stanowczą interwencję jej byłego nie trzeba było długo czekać.

Marcin Hakiel reaguje na poniżające słowa o Kasi Cichopek

Słowa internautki odnosiły się do urody aktorki "M jak miłość". Co o tyle może dziwić, że Kasia Cichopek w 2006 roku wygrała plebiscyt Viva! Najpiękniejsi 2005 na "najpiękniejszą Polkę". - Czy wróci Pan do "Tańca z gwiazdami"? Czy nie myślał Pan o karierze prezentera w telewizji? Powiem szczerze, że bardziej by Pan się nadawał do tej pracy bardziej niż Katarzyna, która, prawdę mówiąc, urodą nie grzeszy - napisała internautka. Marcin Hakiel nie mógł znieść takiej zniewagi w kierunku byłej żony. - Prośba o nieobrażanie się nawzajem na moim profilu. Wystarczy już hejtu w internecie - odparł tancerz. Co do pytania, Marcin Hakiel był tajemniczy. - Nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, zobaczymy co czas przyniesie - stwierdził wymijająco.

