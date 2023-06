Cichopek przed Hakielem miała innego chłopaka! Po latach odkryliśmy, kto to jest. Ale numer!

Kasia Cichopek przed ślubem z Marcinem Hakielem miała chłopaka. Miłość nie przetrwała

Kasia Cichopek w marcu 2022 roku wydała wspólnie z Marcinem Hakielem oświadczenie o końcu ich związku. Para dość szybko się rozwiodła, a aktorka "M jak miłość" i prezenterka TVP znalazła swoją miłość w osobie kolegi z telewizji - Macieja Kurzajewskiego. Zakochani są już po zaręczynach. W styczniu z kolei pisaliśmy o tym, że rozglądają się za nowym domem. Jeszcze dwa lata temu, gdyby ktoś powiedział, że Katarzyna Cichopek rozstanie się z Marcinem Hakielem, ludzie wzięliby go za wariata. W świecie show-biznesu uchodzili bowiem za parę idealną. W 2008 roku wzięli piękny ślub w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem i doczekali się dwójki wspaniałych dzieci. Miłość jednak nie przetrwała, podobnie jak poprzedni związek Kasi Cichopek z tajemniczym Mateuszem. Mało kto wie, że gwiazda "Pytania na śniadanie" TVP i "M jak miłość" przed Marcinem Hakielem miała chłopaka. Do tych rewelacji dotarliśmy, przeglądając starą gazetę.

Kasia Cichopek miała chłopaka w Austrii. Kontaktowali się przez telefon i internet. Kim jest Mateusz?

Kasia Cichopek występowała już wówczas w serialu "M jak miłość" i zyskała ogólnopolską sławę. Mateusza aktorka poznała w dzieciństwie, potem chłopak wyjechał na studia do Wiednia. Kontakt zatem mieli utrudniony, ale jakoś sobie radzili. - Mam chłopaka. Widzimy się dwa, trzy razy w miesiącu, codziennie do siebie dzwonimy. Fajnie, że wymyślono internet - zwierzyła się gwiazda TVP w "Rewii". Wyglądało na to, że Kasia Cichopek ma wobec Mateusza poważne plany. - Już myślę o przyszłości, zbieram pieniądze na mieszkanie. Mateusz o tym nie myśli, ale to wynika z różnicy kulturowej. Na zachodzie Europy prawdziwa dorosłość rozpoczyna się dopiero po zakończeniu studiów - tłumaczyła aktorka, która potem trafiła do "Tańca z gwiazdami", gdzie poznała Marcina Hakiela...