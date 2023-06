Wojciech Major Suchodolski nie żyje - ta informacja zelektryzowała jego fanów. Legendarny twórca internetowy zmarł w wieku 48 lat, a w poniedziałek, 26 czerwca, w Białymstoku odbył się jego pogrzeb. Dwie godziny przed mszą świętą, którą zaplanowano na godz. 13:00, trumna została wystawiona w kaplicy, by fani mogli pożegnać się z Suchodolskim. Niedługo później doszło jednak do wielkiej awantury! Krzysztof Kononowicz, blisko związany z Majorem Suchodolskim, zaczął wyganiać jednego z mężczyzn, który z bliska próbował nagrywać go telefonem komórkowym. "Won! Won!", krzyczał do niego. Sceny z udziałem Kononowicza dostrzegł reporter "Super Expressu". Co ciekawe, na miejsce przyjechała też policja, która pilnowała, by nie został zaburzony porządek uroczystości. Na pogrzebie Wojciecha Majora Suchodolskiego pojawiło się sporo jego fanów.

Zobacz galerię zdjęć: Awantura na pogrzebie Majora Suchodolskiego. Kononowicz krzyczy, przyjechała policja!