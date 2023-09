Jacek Braciak zachwyca jako Kościuszko, ale to inny aktor kradnie film. "Kos" czarnym koniem festiwalu?

Izabella Krzan jest gotowa na odejście z TVP, gdy jej czas nadejdzie. Na szczęście dla jej fanów na razie się na to nie zapowiada. Tym bardziej, że Krzan jest jedną z najpopularniejszych prezenterek tej stacji. Miss Polonia 2016 i modelka została gwiazdą TVP w 2017 roku i od tamtego czasu tylko pnie się po szczeblach kariery. Prowadzenie "Koło Fortuny", "Pytanie na śniadanie", a od niedawna "Rytmów Dwójki" - TVP lubi Krzan, podobnie jak widzowie stacji. Aż tu nagle prezenterka udzieliła wywiadu, w którym stwierdziła, że jest przygotowana na odejście ze stacji. Spokojnie, w przyszłości. Wyznała w rozmowie z Plotkiem, że nie planuje zostać w TVP do końca życia, a czas "ewakuacji" kiedyś nadejdzie. - Na razie jeszcze tak bardzo chłonę ten świat i tak bardzo dobrze mi się pracuje w tym miejscu, w którym jestem, że nie zamierzam jeszcze ewakuować się na emeryturę - stwierdziła Krzan i ujawniła, czym wtedy się zajmie zawodowo. To może być dla niektórych nie lada zaskoczenie.

Aż nas zamurowało, Izabella Krzan mówi o odejściu z TVP! Wiemy, czym się wtedy zajmie

Izabella Krzan stwierdziła w rozmowie z Plotkiem, że w dalszej przyszłości, bez TVP, widzi się w miejscu "pełnym spokoju, ciszy i zwierząt", bo jest "zwierzolubem na maksa". A jeśli ma odejść ze stacji, to mniej więcej w wieku 40-50 lat. Co wtedy zrobi? Założy własny biznes! Podkreśla, że będzie on powiązany z wiejskim życiem, pełnym - rzecz jasna - różnych zwierząt.

- Gdzieś docelowo chyba marzę, żeby mieć 40-50 lat i swoją agroturystykę. Mnóstwo adoptowanych zwierząt i totalnie przenieść się na wieś. To jest moje marzenie, aby wrócić znowu na Mazury – powiedziała Izabella Krzan w rozmowie z serwisem Plotek.

Jak więc widać, widzowie, będący fanami Krzan, mogą na razie odetchnąć z ulgą. A co przyniesie przyszłość, to już zobaczymy. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

