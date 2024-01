"Baby boom, czyli kogel mogel 5" miał być hitem. Właśnie poznaliśmy wyniki oglądalności, są zaskakujące

Kim jest mąż Katarzyny Niezgody? Paweł Markiewicz to aktor i muzyk, ale nie tylko

W piątej odsłonie poznajemy dalsze losy ulubionych bohaterów. Marlena i Piotr Wolańscy (Katarzyna Skrzynecka i Maciej Zakościelny) wiodą życie jak z bajki – bogaci, zakochani, szczęśliwi. W dodatku w pięknej, nowej rezydencji – zabytkowym dworku − i z mamusią u boku. W ich idealnym domu brakuje jednak dwóch rzeczy: portretu odpowiedniego przodka oraz... śmiechu dziecka. Z pierwszym problemem Marlenka radzi sobie bez trudu i szlacheckie korzenie załatwia rodzinie niemal od ręki. Drugie zadanie okazuje się jednak trudniejsze...

Z kolei Agnieszka i Marcin (Aleksandra Hamkało i Nikodem Rozbicki) zaczynają wspólne życie nieświadomi, że wkrótce czeka ich egzamin z dojrzałości. Gdy Agnieszka zachodzi w ciążę, musi odłożyć na półkę plany naukowej kariery i zostać po prostu mamą... A to okazuje się dużo trudniejsze niż obrona doktoratu i walka o habilitację razem wzięte. Zawada jako świeżo upieczony tata kompletnie sobie nie radzi i nagle... znika z domu.

Wolańscy (Grażyna Błęcka-Kolska i Zdzisław Wardejn) to zgodna, kochająca się para, ale tylko do czasu! Gdy w związku Agnieszki i Marcina wybucha kryzys, ich rodzice też zaczynają się kłócić. I w finale stają po dwóch stronach rodzinnej barykady.

"Baby boom, czyli kogel mogel 5" - wyniki oglądalności

"Baby boom, czyli kogel mogel 5" trafił do kin 26 stycznia i z miejsca stał się hitem. Był drugim najchętniej oglądanym filmem w Polsce w ostatnim tygodniu. Lepsza okazała się "Akademia Pana Kleksa". Co ciekawe, nagradzany na FPFF film "Kos" przyciągnął do kin zaledwie 70 810 widzów - licząc pokazy przedpremierowe.

