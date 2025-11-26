Gwiazdy tłumnie na premierze. Bagi z Tarnowską, Boberek z synem, a Dowbor… tylko z wąsem na ściance!

Sporym zaskoczeniem wieczoru była obecność Bagiego, który pojawił się w towarzystwie młodszej siostry oraz… Magdy Tarnowskiej. Para wygrała ostatnią edycję „Tańca z Gwiazdami” i – jak widać – ich relacja nie zakończyła się wraz z finałem programu. Na premierze wyglądali na swobodnych, uśmiechniętych i doskonale czujących się w swoim towarzystwie.

Tłumy gwiazd na premierze „Zwierzogrodu 2”

Choć tego wieczoru wiele gwizd postawiło na modne stylizacje, jedno przykuło szczególną uwagę: wąs Macieja Dowbora. Prezenter Dzień Dobry TVN pozował na ściance solo, a jego nowy zarost błyskawicznie wywołał falę komentarzy. Kto jeszcze zwrócił uwagę?

Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan – kolorowy duet wieczoru

W pierwszy rzut oka uwagę przyciągała Basia Kurdej-Szatan, która pojawiła się u boku męża. Oboje postawili na jeans w nowoczesnej odsłonie – idealnie pasujący do lekkiej, rodzinnej atmosfery animacji. Widać, że para doskonale odnalazła się na czerwonym dywanie, swobodnie pozując na tle bohaterów filmu.

Roma Gąsiorowska – artystyczny luz

Roma Gąsiorowska zaprezentowała się w stylizacji, która idealnie wpisuje się w jej charakterystyczny, artystyczny vibe. Luźny, wielobarwny płaszcz i minimalistyczny top stworzyły połączenie nie do podrobienia. Aktorka wyglądała, jakby wpadła prosto z planu filmu indie – i jak zawsze wzbudziła zainteresowanie fotoreporterów.

Małgorzata Socha – pastelowa elegancja

Na premierze pojawiła się też Małgorzata Socha, która wybrała bardzo świeżą, pastelową stylizację. Różowy top i jeansy z naszytymi, ciemniejszymi kieszeniami sprawiły, że cała figura wyglądała lekko i dziewczęco, a aktorka błyszczała uśmiechem od wejścia.

Alicja Szemplińska – w total black z pazurem

Alicja Szemplińska postawiła na ciemną, lekko buntowniczą stylizację – oversize’ową bluzę i spódnicę z wysokimi rozcięciami. To był jeden z najbardziej modowych zestawów wieczoru. Mocny look świetnie kontrastował z kolorową ścianką z animowanymi bohaterami.

Hania Żudziewicz – elegancja w nowoczesnym wydaniu

Tancerka wybrała minimalistyczny, grafitowy zestaw, który wyglądał jak wyjęty prosto z pokazów mody. Luźne spodnie, asymetryczna góra i bordowa torebka stworzyły look idealny na wielkie wyjście.

Czerwony dywan w rodzinnym wydaniu

To była jedna z najbardziej rodzinnych premier sezonu. Na pokaz „Zwierzogrodu” artyści masowo zabrali pociechy – wśród nich Ania Dąbrowska, Wojciech Błach czy Katarzyna Kołeczek. Wszyscy bawili się świetnie, a młodzi goście nie kryli ekscytacji na widok gigantycznych postaci z filmu. Jarosław Boberek, którego głos znają wszyscy fani Króla Juliana z "Madagaskaru" i wielu innych dubbingowych ról, pojawił się z synem, który najwyraźniej odziedziczył po nim luz i sceniczny wdzięk. Panowie chętnie pozowali razem, wyglądając jak gotowy duet do nowej produkcji animowanej.

Pawle Delągu, był bez dzieci, ale za to z siostrą oraz ukochaną. Aktor z dumą pozował z obiema paniami, a fani natychmiast zaczęli komentować, jak rzadko pokazuje się w tak prywatnym, czułym wydaniu.