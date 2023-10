Bajecznie bogata Joanna Przetakiewicz narzeka na ceny w Polsce! Tyle zapłaciła za kawę i pączki!

Znał go niemal każdy

Joanna Przetakiewicz jest uważana za jedną z najbogatszych kobiet w Polsce. To uznana projektantka mody, założycielka modowej marki oraz dyrektorka kreatywna domu mody "La Mania". Choć stać ją na produkty z najwyższej półki, to nie lubi przepłacać. Można zatem powiedzieć, że ma prawdziwą głowę do interesów. Podczas pokazu mody Dawida Wolińskiego poskarżyła się jednak na drożyznę, która opanowała nasz kraj. Nie uwierzycie, ile musiała zapłacić za kawę, pączki i rogaliki.

Joanna Przetakiewicz załamana cenami w Polsce! Tyle zapłaciła za kawę i pączki!

W jednym z wywiadów Joanna Przetakiewicz pożaliła się na ceny w Polsce. Na zakupach, podczas których kupiła kawę, pączki i rogaliki musiała zapłacić bajońską sumę!

- Ja ostatnio podjechałam po kawę i za dwie kawy latte, jedną herbatę, dwa pączki i dwa rogaliki zapłaciłam 120 złotych. Pomyślałam "Boże, jak jest to strasznie drogo dla kogoś, kto zarabia np. 3 tys. złotych" - mówiła w rozmowie z portalem "Jastrząb Post".

