Joanna Przetakiewicz MASAKRUJE ALIMENCIARZY! „To margines społeczeństwa”

Joanna Przetakiwacz jest uważana za jedną z najbogatszych kobiet w Polsce. To uznana projektantka mody, założycielka modowej marki oraz dyrektorka kreatywna domu mody "La Mania". Można o niej spokojnie powiedzieć, że ma głowę do interesów i potrafi zadbać o swoje pieniądze. Jest tez bardzo wytrwała, pracowita i ma swoje zdanie.

Przetakiewicz z łatwością mówi o pieniądzach. Uczy tego inne kobiety

Przetakiewicz zachęca do tego również inne kobiety, uczy je, jak o pieniądzach rozmawiać, ale także, jak domagać się tego, co im się należy. Może sobie na to pozwolić, bo sama wie, jak to jest, kiedy zostaje się z niczym. Gdy rozwiodła się ze swoim pierwszym mężem, z którym miała rozdzielność majątkową, została sama z trójką dzieci i bez oszczędności. Poradziła sobie, choć początkowo było trudno. Wiedziała jednak, że pracą i konsekwencją osiągnie swoje cele. Poznała jednak dobrze smak samodzielnego macierzyństwa.

Przedsiębiorczyni pracowała jako prawniczka, widziała wiele tragedii matek i ich dzieci

Dlatego celebrytka nie ma litości dla ojców, którzy nie łożą na utrzymanie własnych dzieci, wymigują się od odpowiedzialności. Na początku swojej kariery, pracując w kancelarii prawnej, widziała wiele takich trudnych historii. Matki zostawione na pastwę losu z dwójką, trójką dzieci, po tym, jak przez lata pracowały w firmie męża. Po drugiej stronie sali sądowej obserwowała arogantów, którzy oficjalnie nie mieli nic, bo firma była na rodziców czy rodzeństwo. A skoro nie ma nic, to nie może płacić, bo z czego? Widziała też bezradność sądów w takich sprawach. - Zobaczyłam rozpacz i dramat kobiety i dwójki dzieci i bezczelność tego faceta - powiedziała w rozmowie z Pomponikiem.

Joanna Przetakiewicz nie ma litości dla alimenciarzy. Nazywa ich marginesem

Dlatego przedsiębiorczyni nie ma wątpliwości, co sądzić o takich ojcach. Uważa ich za margines, nie ma dla nich odrobiny litości. Zauważa jednak także problem systemowy i społeczny: - To jest wina nas wszystkich, bo nie uświadamiamy sobie wystarczająco silnie pewnych obowiązków, zasad moralnych. (...) Takie osoby powinny być traktowane jak margines społeczny, powinny być alienowane. A tak nie jest - stwierdziła. - My musimy stygmatyzować takich ludzi - dodała bez wahania.

Gwiazdozbiór Jaruzelskiej - Joanna Przetakiewicz