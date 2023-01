Padniecie na widok butów Joanny Przetakiewicz. Wydała 10 tys. zł na GUMOFILCE

Przy pytaniu za milion poprosił o telefon do przyjaciela i... zaprosił go na imprezę! Powalające sceny w "Milionerach"

NIEBYWAŁE, CO SIĘ STAŁO POTEM!

"Co do chu*a jest ze mną nie tak?!"

"IO" Jerzego Skolimowskiego nominowany do Oscara! Z kim będzie rywalizować?

Cichopek wskoczyła na Kurzajewskiego od tyłu i trzymała nogi do góry! Intymne zdjęcie pary trafiło do sieci

W deszczową pogodę Joanna Przetakiewicz założyła ostatnio czarne kalosze z najbardziej pożądanego domu mody na świecie, czyli Chanel. Kosztowały prawie 10 tys. zł. Ale trzeba przyznać, że gumiaki są naprawdę szykowne. Dobrze prezentują się w połączeniu z eleganckim, czarnym futrem (na szczęście sztucznym).

Ale kosmiczna kwota za kalosze to jeszcze nic, bo stylizację Joanny Przetakiewicz dopełniła kultowa torebka Hermes, model Kelly, która kosztuje ponad 80 tys. zł! Milionerka, wyskakując do cukierni po parę słodkości, miała więc na sobie co najmniej 100 tys. zł.

Warto było tyle zapłacić?

i Autor: papara18 Joanna Przetakiewicz ma gumiaki za 10 000 zł