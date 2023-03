BANG B wydaje singiel „Deja Vu” razem z Mario Bischin!

BANG B, czyli Bartłomiej Krawędek z muzyką klubową związany jest od 2007 roku. Grał z takimi dj'ami jak: Alchemist Project, Komodo, Max Farenthide, Inox, dj Omen oraz z zespołami m.in.: DBomb, B-qll, Power Play, Piękni i Młodzi, After Party.

Bartłomiej Krawędek produkcją muzyki zajmuje się od 2012 roku, wcześniej pod nazwą McKenzie. Nagrania pod znakiem McKenzie produkował w klimacie Electro House i Future House. Jego muzyka ewoluowała z biegiem czasu. W 2020 roku powstał zupełnie nowy, odmieniony projekt o nazwie BANG B, w którym muzyk skupia się na muzyce bardziej komercyjnej w stylu Dance, Pop, Slap House. Bartłomiej rozpoczął współpracę z wokalistami z całego świata. Na start swojego nowego projektu, czyli BANG B, stworzył utwór z teledyskiem o tytule „Fade Away”. W roku 2021 wydał utwór "Breathing" oraz Another Paradise nagrany z brytyjskim wokalistą Karl Lundem. Po drodze wydał jeszcze kilka klubowych bootlegów oraz cover do utworu "To The Moon and Back" zespołu Savage Garden, gdzie do współpracy zaprosił Brytyjczyka Ethana Cronina.

Teraz Bartłomiej Krawędek wydaje singiel „Deja Vu” w połączeniu ze znanym w Polsce wokalistą Mario Bischin. Jak zapowiada artysta to dopiero początek współpracy z wielkimi nazwiskami.

Mata śpiewa disco polo? | Dokończ Piosenkę #1 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.