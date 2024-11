Baron bezlitośnie o zwycięzcach "The Voice of Poland". Ostro! Zniknęli, jakby wtrącił ich do lochu

Wielki finał kolejnej edycji programu "The Voice of Poland" już w tę sobotę, 30 listopada 2024 roku. Emocje sięgają zenitu, a uczestnicy i jurorzy tylko podgrzewają atmosferę. Ostatnio Tomson i Baron, jurorzy produkcji, pojawili się w "Pytaniu na śniadanie" w TVP razem ze swoim podopiecznym. Kacper Andrzejewski jest bowiem jednym z finalistów, który ma duże szanse na zwycięstwo i jest typowy jako tegoroczny faworyt. Całą uwagę tego spotkania niespodziewanie zagarnął Baron i wcale nie chodzi o postać historyczną o tytule szlacheckim. Aleksander Milwiw-Baron, muzyk z wieloletnim doświadczeniem, w gorzkich słowach wypowiedział się na temat poprzednich zwycięzców "The Voice of Poland" oraz innych programów typu talent show. Najpierw jednak pokusił się o pochwały wobec Kacpra Andrzejewskiego. - Od pierwszych do ostatnich dźwięków w swoim występie na etapie "przesłuchań w ciemno" pokazał swój kunszt, profesjonalizm. Wszystko się zgadzało: intonacja, emocja, artykulacja. Każdy z trenerów był zachwycony, marzyliśmy z Tomsonem o tym, by Kacper przyszedł do nas. I tak się stało - stwierdził Baron. Potem wskazał, czego brakowało dotychczasowym triumfatorom. Szczegóły poniżej.

Baron gorzko o zwycięzcach programów talent show. "Nie mieli umiejętności tworzenia"

Baron, jurorujący w "The Voice of Poland" już od wielu lat, wskazał na to, że dotychczasowi zwycięzcy mieli oczywiście talent, ale brakowało im ważnych cech, które spowodowałyby ich pozostanie na szczycie. Jego zdaniem, paradoksalnie trudniej niż wygrać "The Voice" jest pozostać w polskim, muzycznym show-biznesie.

- Dużo osób wygrywało te programy i po prostu znikało. Dlaczego tak się działo? Bo nie mieli swojego repertuaru i zespołu, nie mieli umiejętności tworzenia, pisania tekstów i muzyki, bycia takim autonomicznym okrętem. A Kacper taki jest – przed przyjściem do "The Voice of Poland" miał już swój repertuar, więc po wyjściu z programu będzie miał czym karmić swoich odbiorców. To idealny kandydat, by wygrać ten program - stwierdził Baron w programie "Pytanie na śniadanie".

Łatwo zweryfikować słowa jurora, przypominając sobie o zwycięzcach poprzednich edycji show. Damian Ukeje, Natalia Sikora, Mateusz Ziółko, Juan Carlos Cano, Aleksandra Nizio, Krzysztof Iwaneczko, Mateusz Grędziński, Marta Gałuszewska, Marcin Sójka, Alicja Szemplińska, Krystian Ochman, Marta Burdynowicz, Dominik Dudek i Jan Górka. Kto z nich faktycznie zrobił oszałamiającą karierę? Czyje piosenki lecą w radiu i są znane? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Z drugiej strony warto dodać, że czasem sam udział może otworzyć drzwi do kariery. Dowodem na to, że bez wygranej też można osiągnąć sukces, jest chociażby inny juror "Voice'a", a jest nim oczywiście Michał Szpak, niegdyś finalista programu "X Factor".

