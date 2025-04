Roxie Węgiel intensywnie koncertuje w ramach swojej ogólnopolskiej trasy. Jednym z przystanków była stolica, gdzie wystąpiła dla licznej publiczności. Gdy młoda wokalistka opuszczała miejsce wydarzenia, natychmiast została zauważona przez paparazzich. Na jej nieszczęście zaczęło padać, dlatego Roxie Węgiel nie spieszyła się z wyjściem. Co więcej, piosenkarka nie zamierzała sama zajmować się swoimi walizkami. Wolała przeczekać niepogodę w środku budynku, czekając na samochód i licząc na pomoc męża.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Roxie Węgiel wypina ponętny biust w samym staniku. Uśmiech Kevina mówi sam za siebie!

Mąż do bagaży, a limuzyna pod drzwi. Gwiazdorskie zachowanie Roxie Węgiel

Na zdjęciach widać, jak para z klasą opuszcza miejsce wydarzenia. Roxie nie wyszła na zewnątrz, dopóki przed budynek nie podjechała limuzyna. Kevin w tym czasie zatroszczył się o każdy szczegół i otaczał ukochaną troską. Dzielny mąż Roxie zadbał o bagaże i logistykę. Kiedy walizki były już spakowane, ona spokojnie wsiadała do auta. Brzmi jak scena z planu filmowego? Wyglądało bardzo podobnie i wszystko odbywało się z odpowiednią oprawą.

POLECAMY: Bogobojna Roksana Węgiel śmiało odsłania ciało! Jej odważne kreacje budzą skrajne emocje

Kevin dźwiga, a Roxie błyszczy

Tuż po koncercie, w codziennym wydaniu, Roxie nadal prezentuje się perfekcyjnie – makijaż, starannie ułożone włosy, stylizacja, która łączy luz z elegancją. Kevin postawił na wygodę, ale nie sposób nie zauważyć, że jego rola w tej relacji wychodzi poza zwykłe "bycie u boku". To on dźwiga walizki, to on dba, by wszystko odbyło się bezproblemowo. Dla wielu może to być przykład klasycznego "podziału ról" w związku, dla innych – po prostu dowód troski i dobrze działającego partnerstwa.

Nikt nie ma wątpliwości, że Roxie i Kevin są zgraną drużyną – zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Życie Roxie przypomina bajkę – z limuzyną, partnerem-asystentem i błyskiem fleszy w tle.

Zobacz najnowsze zdjęcia diwy Roxie Węgiel!

SE_Taką panią domu jest Roksana Węgiel. Gwiazda haruje przy garach! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.