Zbigniew Tucholski był naukowcem, którego życie odmieniło się, gdy poznał Annę German. Ich drogi skrzyżowały się w 1960 roku, ale prawdziwe uczucie narodziło się po dramatycznym wypadku German w 1967 roku. To właśnie on opiekował się piosenkarką podczas rehabilitacji, pomagając jej powrócić do zdrowia i na scenę.

Ślub Anny German i Zbigniewa Tucholskiego. Miłość na dobre i na złe

Anna German i Zbigniew Tucholski pobrali się w 1972 roku w Zakopanem. Trzy lata później zostali rodzicami – ich syn otrzymał imię Zbigniew. Małżeństwo trwało dziesięć lat, aż do przedwczesnej śmierci piosenkarki w sierpniu 1982 roku. Artystka zmarła na raka, mając zaledwie 46 lat. Przez cały czas trwania choroby mąż był przy niej, troskliwie opiekując się zarówno nią, jak i ich małym synem.

Śmierć Zbigniewa Tucholskiego. Żegnają go internauci i przyjaciele

Informację o śmierci Tucholskiego podała Mariola Pryzwan, pisarka i autorka biografii Anny German. W poruszającym wpisie nazwała go "skromnym, cichym człowiekiem, który nigdy nie przestał kochać swojej żony". Dzięki jego zaufaniu powstały książki, które przypomniały szerszej publiczności postać Anny German. Tucholski przez dekady dbał o jej pamięć, regularnie uczestnicząc w spotkaniach autorskich poświęconych jej twórczości.

Miłość Anny German i Zbigniewa Tucholskiego przypomniana w serialu

Historia ich uczucia została przedstawiona w popularnym serialu "Anna German", w którym główną rolę zagrała Joanna Moro. Produkcja zdobyła ogromną popularność zarówno w Polsce, jak i w Rosji. Serial przybliżył widzom nie tylko karierę artystki, ale także niezwykłą więź, jaka łączyła ją z mężem.

Pamięć o Zbigniewie Tucholskim nie zginie

Choć Zbigniew Tucholski zmarł w wieku 94 lat, jego życie i postawa pozostaną w pamięci wielu jako przykład lojalności, skromności i głębokiej miłości.