Wielkanocne błędy Polaków. Znany ksiądz ostrzega i radzi czego unikać

Czego nie wolno robić w Wielkanoc? Unikaj tych czynności

Wielkanoc to wyjątkowy czas i najważniejsze święto dla katolików, upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Podczas czasu z rodziną w radosnej i podniosłej atmosferze warto jednak pamiętać, że Wielkanocna Niedziela wiąże się z pewnymi zasadami i ograniczeniami, o których nie każdy ma świadomość.

Niedziela, jako dzień święty, powinna być poświęcona Bogu i odpoczynkowi. Oznacza to unikanie sprzątania, prania, pracy i załatwiania sprawunków. Na porządki i przygotowania był czas wcześniej, dlatego w samą Wielkanoc powinniśmy skupić się na duchowym przeżywaniu i odpoczynku. Pamiętajmy również, że uczestnictwo we mszy świętej jest w tym dniu obowiązkowe dla katolików. Co ciekawe, są także czynności, które Polacy wykonują nagminnie i - jak się okazuje - nie są one zakazane, lecz bez wątpienia są błędem. O czym mowa?

Błędy Polaków w Wielkanoc. Ksiądz ujawnia pomyłki wiernych

Co zrobić, gdy woda święcona nie dotarła do wszystkich pokarmów w koszyczku oraz co powinno się w nim znaleźć? Na te pytania postanowił odpowiedzieć popularny youtuber, ks. Rafał Główczyński, znany jako Ksiądz z Osiedla. W nagraniu kapłan omawia najczęstsze błędy popełniane podczas święcenia wielkanocnych pokarmów przez Polaków. Na samym początku duchowny podkreślił, że najważniejsze jest intencja i wiara, odnosząc się do pytania na temat wody święconej.

Jeśli woda nie dotarła do twojego koszyczka, nie panikuj! Bóg patrzy na twoje serce i intencje. Ważne, że chciałeś poświęcić pokarmy i prosić o Boże błogosławieństwo - tłumaczy kapłan na filmie.

Kolejnym błędem jest niepotrzebne wykonywanie znaku krzyża. Jak tłumaczy duchowny, wierni powinni robić znak krzyża tylko na początku i na końcu święcenia, a nie za każdym razem, gdy robi to ksiądz. Częstym błędem jest również przeładowanie koszyczka przypadkowymi produktami. Duchowny przypomina, że do koszyczka powinny trafić wyłącznie tradycyjne pokarmy, takie jak m.in. chleb, wędlina, jajka i baranek, a nie np. czekoladowe figurki.

