Bartłomiej Nowosielski opowiada o operacji zmniejszenia żołądka!

Aktor nie ukrywa, że wziął się za siebie przede wszystkim dla własnego zdrowia, ale cieszy się również, że znów mieści się w stary garnitur. Bartłomiej Nowosielski nie ukrywa, że poddał się zabiegowi zmniejszenia żołądka głównie z powodów zdrowotnych. - Wszedłem w garnitur, w który od dawna się nie mieściłem. To zasługa zabiegu. Poddałem się endoskopowej operacji zmniejszenia żołądka. Dbam też o aktywność fizyczną, szczególnie podczas zabaw z dziećmi. Córki bardzo mnie motywują. Nie dają mnie oraz żonie szansy na odpoczynek - opowiada „Super Expressowi” Bartek. - Nie muszę trzymać jakiejś drastycznej diety. Na początku waga spada bardzo drastycznie, ale potem utrzymuje się na stałym poziomie lub w znacznie wolniejszym tempie. Obecnie schudłem kolejne trzy kilo. Powolutku idzie do dołu. Pewnie, że się będę musiał wspomagać jeszcze farmakologicznie, ale na razie jest okay - cieszy się aktor. Jak to się mówi „kochanego ciał nigdy za dużo”. - Zdrowego ciała, to głównie po to, żeby było zdrowie - dodaje Ewelina Kudeń (36 l.), żona Bartłomieja, która również gra w "M jak miłość". Para nie ma jednak wspólnych scen.

Więcej w naszym materiale wideo!

Ewelina Kudeń i Bartłomiej Nowosielski: Nasze córki nie znają smaku batoników Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.