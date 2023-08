Agnieszka Chylińska nie wytrzymała i w swoim stylu zaorała dziennikarza TVN! "To po co mnie zaprosiłeś?"

Barbara Kurdej-Szatan jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Aktorka zadebiutowała w serialu telewizyjnym "Plebania". Ogólnopolską popularność zyskała dzięki roli w serialu "M jak miłość". Ponadto zagrała w takich produkcjach jak "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Pech to nie grzech", "Narzeczony na niby" czy ostatnio w "Porady na zdrady 2". Teraz wyjawiła tajemniczy sekret ze swojego życia! Przez lata posądzano ją o kłamstwo!

Basia Kurdej-Szatan przez lata milczała! Teraz zdecydowała się o tym opowiedzieć

Basia Kurdej-Szatan dopiero niedawno ujawniła, dlaczego dwukrotnie musiała podchodzić do egzaminu dojrzałości, co w rezultacie sprawiło, że była podejrzewana o oblanie matury. Jak wyznała w rozmowie z portalem 24Opole.pl doszło bowiem do wycieków arkuszy, w wyniku czego, ona i reszta maturzystów nie mogli przystąpić do matury!

- Maturę musiałam zdawać dwukrotnie. Pewnie wiele osób pomyśli, że oblałam i udało się dopiero w poprawce. Nic z tych rzeczy. W Opolu były wtedy przecieki i władze tak się zdenerwowały, że musieliśmy pisać egzamin ponownie - powiedziała w rozmowie z serwisem "24Opole.pl".

