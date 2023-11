Młodzież tarza się ze śmiechu po nagraniu z Kozidrak i Ibiszem. Ile oni mają lat?!

Beata Kozidrak i Krzysztof Ibisz podjęli się nie lada wyzwania. 63-letnia wokalistka zespołu Bajm i 58-letni prezenter Polsatu postanowili zmierzyć ze słowami używanymi przez młodych ludzi nominowanymi w konkursie Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Obydwoje raczej powszechnie uznawani są za tzw. starych młodych. Zarówno Beata Kozidrak, jak i Krzysztof Ibisz mają dobry kontakt z młodymi ludźmi, do tego zdecydowanie nie wyglądają na swoje lata. Walka z młodzieżowymi słowami jednak wyraźnie ich przerosła. Do sieci właśnie wpadło nagranie, na którym Krzysztof Ibisz i Beata Kozidrak próbują rozwikłać znaczenie słow: "cringe", "slay", "oporowo" i "lol". Młodzież, gdy to ogląda, tarza się ze śmiechu. Wokalistka grupy Bajm i prezenter telewizji Polsat poradzili sobie tylko ze słowem "lol". Należą im się jednak wielkie brawa za podjęcie tego arcytrudnego zadania. Sam Krzysztof Ibisz spytał internautów o odbiór jego występu z piosenkarką. - Razem z Beatą Kozidrak zgadujemy znaczenie słów nominowanych do plebiscytu młodzieżowego słowa roku. Byliśmy blisko? - pytał na Instagramie. Mniejsza o wynik, ważne że fanom generalnie się podobało. "Moi ulubieńcy", "Cudnie", "Fajna ta Wasza interpretacja" - komentowali internauci.

