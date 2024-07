Beata Ścibakówna nosi na nadgarstku tajemniczy symbol. Jest zodiakarą?

Małgorzata Tomaszewska to prawdziwa Matka Polka. Zobaczcie, jak siłuje się z najmłodszą pociechą!

Beata Ścibakówna to jedna z lepiej ubranych polskich gwiazd, nic więc dziwnego, że wybrała się na ostatnio zorganizowany pokaz mody. Gwiazda w rozmowie z nami opowiedziała nie tylko o swoim stroju, który przygotowała na ten dzień, ale również o tajemniczym dodatku, który pojawił się na jej nadgarstku.

Beata Ścibakówna wierzy w kabałę? Nieprawdopodobne słowa

W miniony wtorek w centrum Warszawy odbył się pokaz mody, na którym pojawił się tłum gwiazd. Wśród nich znalazła się również Beata Ścibakówna. Aktorka zachwyciła nas modną stylizacją. Zainteresowała nas również czerwona niteczka, która znalazła się na jej nadgarstku. W rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, co dla niej oznacza.

"Nic, to znaczy to jest niteczka, którą dostałam od mojej przyjaciółki z Bali, więc może oznacza to, że kiedyś tam pojadę, bo tam mnie jeszcze nie było" - wyznała nam Beata Ścibakówna.

W dalszej części rozmowy zapytaliśmy aktorkę o to, czy wierzy w horoskopy. Jej odpowiedź zaskoczy niejedną osobę.

"Nie wierzę. Wierzę w to, że każdy gdzieś tam ma napisane swoje życie i idzie pewną linią, która jest wyznaczona gdzieś tam z góry, ale czasami może zboczyć na boczny tor i wtedy jest właśnie ciekawie, więc ja staram się tymi bocznymi torami gdzieś tam przechodzić, żeby moje życie było ciekawsze. Czy wierzę w horoskopy? Nie. Czasami dla zabawy przeczytam, ale od razu zapominam. Także tym się nie przejmuję. Wiele osób nosi niteczki, ale ona jest w ogóle taka ładna, taka lekka, ma bardzo ładny kolor, więc lubię ją" - wyjawiła w rozmowie z "Super Expressem" Beata Ścibakówna.

Co oznacza czerwona nitka na nadgarstku?

Czerwona nitka w tradycji żydowskiej uchodzi za talizman ochrony. Wiele osób wierzy, że noszenie jej na nadgarstku chroni przed złem oraz może przynosić wielkie szczęście. Obecnie czerwona niteczka jest popularną biżuterią, jednak często noszona jest też jako symbol ochrony.

