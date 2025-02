Beata Tadla ogłosiła cudowną nowinę! Osiągnęła to razem z mężem Michałem Cebulą

Czy się boję? Tak… Czy to mnie powstrzymuje? Nie! Ale po kolei: To wspaniały rok. Kończę 50 lat. Jedną połowę życia przeżyłam w minionym wieku, drugą w tym. Urodziłam się w czerwcu - połowie roku, w połowie tego miesiąca. Nie przypisuję temu żadnej magii! Ot, ciekawostka:) Jeszcze przed urodzinami zamierzam spełnić jedno ze swoich marzeń. Ostatnie miesiące to niezwykle intensywny czas - kursy, szkolenia, certyfikaty, zdobywanie nowej wiedzy, zastanawianie się, jak pogodzić wszystkie obowiązki, inwestowanie monet, znajdowanie wartościowych ludzi, zaangażowanie w materię, która jest już coraz mniej obca, choć była kosmosem. To jeszcze budowa, ale już bliżej końca. Razem z moim mężem, Michałem, postanowiliśmy otworzyć miejsce przyjazne tym, którym zależy na zdrowiu, spokoju i komforcie w życiu. 2025 to naprawdę świetny rok, wiem to!