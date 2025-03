Bianca Censori śmiga na rolkach. Żona Kanye dla bezpieczeństwa włożyła ochraniacze, ale znów "ZAPOMNIAŁA" się ubrać

Michał Milowicz pochwalił się synkiem! "Co za słodkie chłopaki "

To nie pierwszy raz, gdy żona Kanye Westa budzi skrajne emocje swoimi odważnie odsłaniającymi ciało kreacjami, a właściwie ich brakiem. Jeszcze nie ucichły echa jej występu na gali Grammy 2025, gdzie pojawiła się w prześwitującej sukience, odsłaniającej właściwie wszystko. Jej wygląd wywołał lawinę komentarzy, a para została wyproszona z gali ze względu na zbyt odważny strój.

Nie minął miesiąc, a Censori ponownie znalazła się na ustach wszystkich. Tym razem za sprawą odważnej sesji na rolkach, której efekty pojawiły się w mediach społecznościowych. Wielu fanów chwali ją za pewność siebie i brak zahamowań, inni natomiast krytykują ją za przesadę i promowanie ekshibicjonizmu.

Bianca Censori - nowa ikona kontrowersji w modzie

Od kiedy Bianca Censori wyszła za Kanye Westa, jej styl uległ radykalnej zmianie. Artystka i projektantka architektury porzuciła klasyczne, minimalistyczne kreacje na rzecz skąpych, futurystycznych stylizacji, często podkreślających jej ciało w sposób, który graniczy z nagością. Jej występy publiczne stają się zbyt odważne i bezkompromisowe.

Media spekulują, że za jej nowym wizerunkiem stoi Kanye West, który znany jest z kontrowersyjnych pomysłów w modzie. Nie brakuje jednak głosów, że Bianca doskonale odnajduje się w roli prowokatorki i czerpie inspirację z odważnych ikon mody, takich jak Kim Kardashian czy Madonna.

Reakcje internautów: zachwyt i... zgorszenie

Pod postem Censori na Instagramie pojawiły się setki komentarzy. Jedni zachwycają się jej odwagą i nieszablonowym podejściem do mody, inni twierdzą, że przekroczyła kolejną granicę dobrego smaku. "To już nie jest moda, to czysty ekshibicjonizm" – komentują bardziej sceptyczni użytkownicy.

Czy odważne stylizacje Bianki Censori znajdą naśladowczynie? Moda lubi kontrowersje, a to, co dzisiaj budzi zgorszenie, jutro może stać się trendem na wybiegach.

A Wy co myślicie o nowej sesji Bianki? Hit czy przesada?

