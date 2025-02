Kim jest Bianca Censori?

Bianca Censori to australijska architektka, projektantka i przedsiębiorczyni, która zyskała międzynarodową rozpoznawalność po ślubie z amerykańskim raperem i producentem Kanye Westem. W listopadzie 2020 roku dołączyła do zespołu Yeezy, marki modowej założonej przez muzyka, gdzie objęła stanowisko projektantki architektonicznej. Bianca i Kanye pobrali się w styczniu 2023 roku podczas prywatnej ceremonii w Beverly Hills. Początkowo nie było jasne, czy ich małżeństwo zostało formalnie zarejestrowane, jednak w październiku 2023 roku pojawiły się doniesienia potwierdzające legalność ich związku.

Zobacz też: Gwiazdor wyrzucony z ceremonii rozdania nagród Grammy. Jego partnerka wywołała zgorszenie

Żona Kanye Westa lubi się rozbierać?

Bianca Censori zwróciła na siebie uwagę mediów nie tylko ze względu na związek z Kanye Westem, ale także dzięki swojemu odważnemu stylowi i nietuzinkowym wyborom modowym. Jej pojawienie się na gali Grammy w 2025 roku w prowokacyjnej kreacji wywołało szeroką dyskusję w mediach i wśród fanów.

W mediach pojawiły się sprzeczne informacje dotyczące tego, kto podjął decyzję o tak prowokacyjnym ubiorze Bianki. Niektóre źródła sugerują, że Kanye West mógł naciskać na swoją żonę, by wystąpiła w tak odważnej kreacji, co wywołało krytykę pod jego adresem. Inne doniesienia wskazują jednak, że to sama Bianca była inicjatorką tego pomysłu, traktując swój strój jako formę artystycznej ekspresji. Co ciekawe po wrzuceniu z gali celebrytka zmieniła strój na taki, który również pokazywał jej wdzięki w pełnej okazałości i poszła bawić się na after party, skąd zirytowany mąż miał ją wynieść na ramieniu.

Kanye jest dumny: "moja żona jest najczęściej wyszukiwaną osobą na świecie"

Kontrowersyjny występ Bianki na gali Grammy nie tylko przyciągnął uwagę mediów, ale także przyniósł parze poważne konsekwencje zawodowe. Po uroczystości 67. rozdania nagród Grammy Kanye West stracił ważny, wielomilionowy kontrakt, nie będzie mógł już występować w Japonii na stadionie Tokyo Dome. Kontrakt opiewała na, bagatela, 20 mln dolarów.

Japonia przeżywa kulturowe przebudzenie w kwestii praw kobiet, a ruch MeToo jest tutaj naprawdę silny. To, co zrobił, jest postrzegane jako akt przymusowej kontroli, co jest całkowicie niedopuszczalne. Całkowicie źle ocenił Japonię pod względem kulturowym

- donosi Daily Mail.

West najwyraźniej się tym nie przejmuje. Bronił wyboru stroju swojej żony, twierdząc, że była to forma sztuki i wyrazu artystycznego. Po gali, Censori i West byli widziani na ulicach Los Angeles. Censori miała na sobie srebrne, siateczkowe legginsy, co interpretowano jako nawiązanie do jej wcześniejszej stylizacji z Grammy. West ogłosił również wprowadzenie kolekcji damskiej inspirowanej suknią Bianci z gali oraz pochwalił się, że jego żona stała się najczęściej wyszukiwaną osobą w Google. Niektórzy spekulują, że wybór przez Censori mógł być inspirowany okładką albumu "Vultures 1" duetu ¥$, w którego skład wchodzi Kanye West i Ty Dolla Sign.

Reakcje organizatorów Grammy

Producent wykonawczy gali, Raj Kapoor, odniósł się do sytuacji, podkreślając, że choć istnieją ścisłe standardy dress code'u dla wykonawców, wytyczne dla gości mogą być interpretowane różnie. Mimo publicznej krytyki i potencjalnych naruszeń zasad CBS dotyczących ubioru, Censori nie postawiono żadnych zarzutów. Para opuściła wydarzenie dobrowolnie.

Nie przegap: Dziwnie to mało powiedziane! Te gwiazdy na Grammy przyszły przebrane, a nie ubrane. Tylko spójrzcie na Lady Gagę

Zobacz galerię: Kanye West i Bianca Censori wyproszeni z czerwonego dywanu

Autor: