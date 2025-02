Kanye West wychwala gołą żonę! "Stworzyła cały nowy świat"

Co dzieje się z Justinem Bieberem?! Ostatnie zdjęcia mogą szokować

To nie koniec dziwacznego performance'u Kanye Westa (48 l.) i jego gołej żony! Bianca Censori (30 l.) pojawiła się u boku rapera na czerwonym dywanie podczas rozdania nagród Grammy. Brak zaproszenia nie był dla nich przeszkodą. Bianca Censori przybyła w czarnym futrze, a gdy wszyscy fotografowie skierowali na nią obiektywy, zdjęła je, pozostając w kompletnie prześwitującej firance, która odsłaniała dosłownie wszystkie wdzięki projektantki. Jak to się skończyło? Page Six pisze, że wezwano policję, a ta wyprowadziła rapera z gołą żoną na ulicę, inni zapewniają, że wyszli sami, gdy tylko zrobiono im zdjęcia. Na afterparty Bianca szalała w innej, ale równie przezroczystej sukience, aż w końcu zazdrosny Kanye wyniósł ją na dwór... Nie wszyscy chyba byli gotowi na takie stylizacje, więc raper musiał interweniować. Wygłosił w obronie nagiej Bianki przemowę w mediach społecznościowych.

"Szyliśmy tę niewidzialną sukienkę 6 razy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, puf, zniknęliśmy"

"Pierwszy czerwony dywan mojej żony otworzył zupełnie nowy świat" - wieszczy Kanye West. "Ciągle patrzę na to zdjęcie, tak jakbym patrzył pełen podziwu tamtej nocy, myśląc wow, jakie mam szczęście, że mam żonę, która jest tak inteligentna, utalentowana, odważna i gorąca... Zrobiła sobie przerwę od kręcenia swojego pierwszego filmu, aby nakręcić film w prawdziwym życiu. Szyliśmy tę niewidzialną sukienkę 6 razy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, puf, zniknęliśmy. Dziękuję wszystkim mediom, które nas doceniły i oddały nam energię, którą włożyliśmy. Ale muszę podziękować zespołowi American Vogue za napisanie artykułu, który stawia moją żonę w silnym, pozytywnym świetle, a także uznaje należną jej siłę. Ludzie pytali, jak czułaby się twoja matka. Nie znasz mojej matki, suko!" - głosi oświadczenie Kanye Westa.

